Merz schlägt in Japan globale Allianz für regelgebundenen Handel vor

Tokio, 28. Okt (Reuters) - ⁠Bundeskanzler Friedrich Merz hat auf seiner Asien-Reise die Gründung einer "globalen politischen Allianz für regelgebundenen Handel" vorgeschlagen. Ihr Ziel sollte es sein, den regelbasierten Handel "einschließlich der WTO" zu verteidigen, zu stärken und weiterzuentwickeln, sagte er am Mittwoch in Tokio laut Redemanuskript. Merz hatte sich bereits in Singapur für ein EU-Asean-Freihandelsabkommen und eine Annäherung der EU an die transpazifische Initiative CPTPP ausgesprochen. Mit Japan strebt der Kanzler eine immer engere Partnerschaft ‌an - und will den Bau eines gemeinsamen Kampfflugzeuges prüfen.

Auf dem zweiten Teil seiner Asienreise traf Merz mit Ministerpräsidentin Sanae Takaichi zusammen. Beim Treffen der Regierungen der dritt- und viertgrößten Volkswirtschaften der Welt bezeichnete Merz Japan trotz der geografischen Entfernung dabei ⁠als "Nachbarn" und Wertepartner. Takaichi ⁠sprach von einer "Premium-Partnerschaft".

Merz hatte bereits in Singapur, der ersten Station seiner Reise, am Dienstag für eine neue europäisch-asiatische Handelsinitiative geworben. In Tokio sagte er, dass ein neues Bündnis politische Impulse setzen und auch gemeinsam reagieren könne, "wenn die regelbasierte Handelsordnung in Gefahr gerät". In dieser Allianz gleichgesinnter Partner könne man die dringend nötige Reform der Welthandelsorganisation (WTO) voranbringen und bekräftigen, dass man auf unerlaubte Zölle oder Zwang verzichte, fügte Merz in Anspielung auf die USA und China hinzu. "In der Streitbeilegung könnten wir uns verständigen, trotz der gegenwärtigen Blockade ‌der WTO-Berufungsinstanz Entscheidungen als verbindlich anzuerkennen", sagte der Kanzler. "Wenn die Regeln des Welthandelssystems ‌von anderen gebrochen werden oder wenn wirtschaftlicher Zwang ausgeübt wird, könnten wir uns in der Allianz koordinieren und gemeinsam auftreten."

Er forderte eine engere Zusammenarbeit Deutschlands und Japans sowie anderer Länder. "Egal, ob wir nun groß oder klein oder 'Mittelmächte' sind – wenn wir gemeinsam vorangehen, wird die Frage nicht mehr ⁠sein, ob wir 'auf der Speisekarte stehen' oder 'am Tisch sitzen'. Denn dann gehört uns gemeinsam das Restaurant", sagte Merz in Anspielung auf eine ‌Äußerung des kanadischen Ministerpräsidenten Mark Carney, der ebenfalls ein Bündnis der ⁠Mittelmächte als Antwort auf das Vorgehen der USA und Chinas vorgeschlagen hatte.

Chinas Regierung betonte als Reaktion auf die Merz-Rede in Singapur die eigene Kooperationsbereitschaft. Man sei entschlossen, mit allen Parteien zusammenzuarbeiten, um die Stabilität und Sicherheit der globalen Industrie- und Lieferketten aufrechtzuerhalten, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Guo Jiakun, am Mittwoch in Peking. China hoffe, dass Deutschland und ‌die Europäische Union "objektiv und rational" blieben, als verlässliche Partner mit China ⁠zusammenarbeiteten und Differenzen im Dialog beilegten.

BERLIN UND TOKIO WOLLEN ⁠INDUSTRIEPARTNERSCHAFTEN

Merz schlug Japan in der Rede eine engere industrielle Zusammenarbeit vor sowie ein gemeinsames Auftreten auf Drittmärkten. Außerdem sollten beide Industrie- und Exportnationen bei der Künstlichen Intelligenz, der Rüstungsindustrie sowie dem Abbau von Abhängigkeiten etwa bei kritischen Rohstoffen zusammenarbeiten. Hintergrund ist die Sorge, dass China den Export wichtiger Rohstoffe für Hightech-Produkte beschränkt. Japan gilt in der westlichen Welt als Vorbild beim Abbau dieser Abhängigkeiten von Peking. Merz warnte in Tokio aber erneut davor, sich ganz von Chinas Wirtschaft abzukoppeln. Es gehe darum, die Risiken zu minimieren. Beide Länder unterzeichneten unter anderem eine Rohstoffpartnerschaft.

Der Kanzler warnte bei einem gemeinsamen Auftritt mit der japanischen Ministerpräsidentin auch vor einer Eskalation um Taiwan, das von China als abtrünnige Provinz angesehen wird. "Alle Seiten müssen hier mit größter Umsicht handeln", mahnte ⁠Merz in Anspielung auf Pekings Drohungen eines Gewalteinsatzes und Unabhängigkeitsbestrebungen in Taipeh, der Hauptstadt Taiwans. Der Kanzler bekannte sich zur Ein-China-Politik Deutschlands.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)