Microsoft - Vor den Zahlen: Die großen Leitplanken

Im Vorfeld der heutigen Quartalszahlen können Anlegerinnen und Anleger mit Hilfe des Chartverlaufs die wichtigsten Schlüsselmarken definieren. Bei der Microsoft-Aktie liefert derzeit vor allem der langfristige Quartalschart eine wichtige Orientierungshilfe. Die hohe Zeitebene trägt dabei sowohl der erhöhten Unsicherheit im Umfeld wichtiger Unternehmensnachrichten als auch den großen charttechnischen Leitplanken Rechnung. Das beste Quartal des Jahrtausends (+ 37 %) ließ aus Sicht der Candlestickanalyse einen klassischen „morning star“ entstehen. Dank dieses konstruktiven Kerzenmusters rückt das bisherige Allzeithoch vom September 2025 bei 555 USD erneut in den Mittelpunkt. Ein nachhaltiger Vorstoß in „uncharted territory“, also in charttechnisches Neuland, ließe ein weiteres, prozyklisches Signal entstehen. Schließlich könnte die Kursentwicklung der letzten zweieinhalb Jahre im Ausbruchsfall als nach oben aufgelöste Schiebezone zwischen 350 USD und 555 USD interpretiert werden (siehe Chart). Lohn der Mühen wäre dann ein ordentliches Anschlusspotenzial von 200 USD. Um diese Perspektive dagegen nicht aus den Augen zu verlieren, gilt es in Zukunft, die Aufwärtskurslücke im Wochenbereich bei 475/467 USD nicht mehr zu unterschreiten.

Microsoft (Quarterly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Microsoft

Quelle: LSEG, tradesignal²

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