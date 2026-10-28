Mindestens 64 Tote bei erneuter Zugkatastrophe in Spanien

Urda, 28. Okt (Reuters) - ⁠Neun Monate nach einem Zugunglück mit 46 Toten sind in Spanien bei der Kollision zweier Hochgeschwindigkeitszüge erneut Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 64 Menschen starben am Mittwoch bei der Katastrophe in der Nähe von Toledo, wie die regionalen Behörden mitteilten. Sie warnten, dass die Opferzahl noch steigen könnte. Eine Sprecherin der Region Kastilien-La Mancha erklärte, in einem ‌der Züge hätten sich 147 Menschen befunden und 397 in dem anderen. Das erneute Unglück befeuert die Debatte über die Sicherheit des Schienennetzes und dürfte die Regierung unter Druck setzen: Im November finden in Spanien ⁠vorgezogene Parlamentswahlen statt.

Der ⁠Zusammenstoß ereignete sich kurz nach 09.00 Uhr. Wie eine mit dem Vorfall vertraute Person sagte, war ein Schnellzug des Betreibers Iryo aufgrund einer Signalstörung – auf Anweisung des Infrastrukturbetreibers Adif – in der Nähe von Toledo zum Stehen gekommen, als er von einem anderen Hochgeschwindigkeitszug der Bahngesellschaft Renfe gerammt wurde. Durch die Wucht des Aufpralls entgleisten mehrere Waggons beider Züge. Aufnahmen zeigten ein Bild der Verwüstung: Trümmerteile und verbogenes Metall lagen auf einer Böschung ‌verstreut, während Teile eines Zuges noch auf dem Viadukt standen.

Passagiere an Bord ‌schilderten dramatische Szenen. "Wir hörten ein gewaltiges Dröhnen, einen wirklich enormen Schlag, der zehn Sekunden andauerte, als ob der Zug entgleisen würde", sagte ein Augenzeuge dem Radiosender COPE. Eine andere Passagierin berichtete, sie habe nach dem Aufprall und der Evakuierung eine ⁠katastrophale Szene mit einem brennenden Waggon gesehen. "Ich habe Tote gesehen", sagte sie. Der Bürgermeister der nahegelegenen Stadt Los ‌Yébenes, Jesús Pérez Martín, sprach von einer "entsetzlichen" Situation. "Man berichtet mir ⁠von Verstümmelungen und sehr schweren Verletzungen", sagte er dem Sender RTVE. Gesundheitsministerin Mónica García rief die Bevölkerung zu Blutspenden auf.

UNGLÜCK FACHT KRITIK AN ZUSTAND DER INFRASTRUKTUR AN

Die Katastrophe wirft ein Schlaglicht auf den Zustand des spanischen Schienennetzes. Im Januar waren bei einem Unfall auf derselben Strecke 46 Menschen gestorben. ‌Daten der spanischen Eisenbahnsicherheitsbehörde zeigen einen Anstieg von Unfällen ⁠wie Entgleisungen und Kollisionen von 45 im Jahr ⁠2016 auf 69 im vergangenen Jahr. Zwar hat Spanien in den vergangenen Jahren massiv in den Ausbau seines Hochgeschwindigkeitsnetzes investiert, das als eines der längsten der Welt gilt. Daten der EU-Kommission zeigen jedoch, dass die Ausgaben für die Instandhaltung hinter denen anderer großer europäischer Länder zurückbleiben. Von den durchschnittlich 1,5 Milliarden Euro, die jährlich zwischen 2018 und 2022 investiert wurden, flossen nur etwa 16 Prozent in Wartung, Erneuerung und Modernisierung.

Ministerpräsident Pedro Sánchez zeigte sich auf der Plattform X "schockiert" und sprach den Opfern und ihren Familien seine Solidarität aus. Er sagte alle Termine für den Tag ab. Auch die oppositionelle Volkspartei (PP) setzte ihre Wahlkampfveranstaltungen aus.

(Bericht von David ⁠Latona, Emma Pinedo, Mireia Merino, Corina Pons, Victoria Waldersee, Benjamin Mejias und Joan Faus; bearbeitet von Anneli Palmen, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)