Mindestens 68 Tote bei erneutem Zugunglück in Spanien

- von David ⁠Latona und Guillermo Martinez und Michael Francis Gore

Urda, 28. Okt (Reuters) - Neun Monate nach einem Bahnunglück mit 46 Toten sind in Spanien bei der Kollision zweier Hochgeschwindigkeitszüge erneut Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Toten bei der Katastrophe in der Nähe von Toledo stieg am Mittwoch auf mindestens 68. Verkehrsminister Oscar Puente nannte eine falsche Anweisung als mögliche ‌Ursache: Ein Zug der Bahngesellschaft Renfe habe trotz eines roten Signals die Erlaubnis zur Weiterfahrt erhalten und sei mit einem stehenden Zug kollidiert. Das schwerste derartige Unglück in Europa seit 2013 befeuert die Debatte über die ⁠Sicherheit des Schienennetzes ⁠und setzt die Regierung kurz vor den vorgezogenen Parlamentswahlen im November unter Druck. Ministerpräsident Pedro Sánchez machte sich auf den Weg zur Unfallstelle.

Der Zusammenstoß ereignete sich kurz nach 09.00 Uhr. Puente zufolge hatte ein Computerausfall zu dem roten Signal geführt, woraufhin der Verkehr automatisch gestoppt worden sei. Die Entscheidung, den Renfe-Zug dennoch wieder die Fahrt aufnehmen zu lassen, sei ein Verstoß gegen die Vorschriften gewesen. Der Zug rammte daraufhin mit hoher Geschwindigkeit einen Schnellzug des ‌privaten Betreibers Iryo, der wegen der Signalstörung auf der Strecke stand. Renfe ‌teilte mit, man habe die Fahrt wie angewiesen fortgesetzt, nachdem die Erlaubnis erteilt worden sei. Die genauen Umstände müssten nun untersucht werden. In dem Iryo-Zug befanden sich nach Behördenangaben 147 Menschen, in dem Renfe-Zug 397. Durch die Wucht des Aufpralls entgleisten ⁠mehrere Waggons und stürzten teilweise eine Böschung hinab.

Passagiere schilderten dramatische Szenen. "Wir hörten ein gewaltiges Dröhnen, einen wirklich enormen Schlag, ‌der zehn Sekunden andauerte, als ob der Zug entgleisen würde", ⁠sagte ein Augenzeuge dem Radiosender COPE. Eine andere Passagierin berichtete, sie habe nach dem Aufprall und der Evakuierung ein Bild der Verwüstung mit einem brennenden Waggon gesehen. "Ich habe Tote gesehen", sagte sie.

Rettungskräfte suchten in den Trümmern nach weiteren Opfern. Gesundheitsministerin Mónica García rief die Bevölkerung zu Blutspenden auf. Bei dem ‌bislang schwersten europäischen Zugunglück der jüngeren Geschichte waren 2013 im ⁠spanischen Santiago de Compostela 80 Menschen gestorben.

Das Unglück ⁠wirft erneut ein Schlaglicht auf den Zustand des spanischen Schienennetzes. Erst im Januar waren bei einem Unfall auf derselben Strecke nahe Cordoba 46 Menschen getötet worden. Daten der spanischen Eisenbahnsicherheitsbehörde zeigen einen Anstieg von Vorfällen wie Entgleisungen und Kollisionen von 45 im Jahr 2016 auf 69 im vergangenen Jahr. Zwar hat Spanien in den vergangenen Jahren massiv in den Ausbau seines Hochgeschwindigkeitsnetzes investiert. Zahlen der EU-Kommission belegen jedoch, dass die Ausgaben für die Instandhaltung hinter denen anderer großer europäischer Länder zurückbleiben. Von den durchschnittlich 1,5 Milliarden Euro, die jährlich zwischen 2018 und 2022 investiert wurden, flossen nur etwa 16 Prozent in Wartung, Erneuerung und Modernisierung.

(Bericht von David Latona, Emma ⁠Pinedo, Mireia Merino, Corina Pons, Victoria Waldersee, Benjamin Mejias und Joan Faus; bearbeitet von Anneli Palmen und Scot W. Stevenson, redigiert von Philipp Krach.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)