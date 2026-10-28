Netanjahus Block bei Israel-Wahl vorn - aber ohne klare Mehrheit

- von Maayan Lubell ⁠und Lili Bayer und Tamar Uriel-Beeri

Jerusalem, 28. Okt (Reuters) - Nach der Parlamentswahl in Israel zeichnet sich ein klarer Vorsprung für das rechtsgerichtete Lager von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ab. Allerdings verliert Netanjahu seine bisherige Koalitionsmehrheit in der Knesset. Nach Auszählung von gut 70 Prozent der Stimmen entfallen nach Hochrechnungen israelischer Medien vom Mittwoch auf Netanjahus Block 54 der 120 Sitze in der Knesset. Das Oppositionsbündnis des früheren Generalstabschefs Gadi Eisenkot kommt demnach auf 47 Mandate. Parteien, die ‌die arabischstämmige Bevölkerung vertreten, erzielen 19 Sitze.

Damit verfehlt Netanjahu zwar die für eine Regierungsbildung notwendige Mehrheit von 61 Sitzen. Ein Sieg Eisenkots rückt jedoch in weite Ferne, da sein Lager nach den vorliegenden Zahlen deutlich dahinter zurückblieb. Netanjahus Gegner haben kaum Chancen, ihn ohne ⁠die Unterstützung arabischer Parteien ⁠abzulösen, was viele von ihnen ausgeschlossen haben. Zumindest während möglicher Koalitionsverhandlungen oder bis zu einer möglichen Neuwahl im kommenden Jahr dürfte Netanjahu geschäftsführend im Amt bleiben.

TRUMP BEANSPRUCHT ANTEIL AN ERFOLG

Netanjahu forderte in der Nacht vor Anhängern in Jerusalem die Bildung einer starken, rechtsgerichteten Regierung. Zudem hob er die jüngsten militärischen Erfolge Israels hervor und stellte eine engere Zusammenarbeit mit US-Präsident Donald Trump gegen den Iran in Aussicht. Israel stehe vor einer einmaligen historischen Chance, gemeinsam mit Trump die existenzielle Bedrohung durch den Iran ein für alle Mal zu beseitigen, sagte der 77-Jährige. Eigeninteressen ‌dürften nicht von dieser Mission ablenken. Trump, der die Israelis aufgerufen hatte, Netanjahu im ‌Amt zu halten, sagte bei einem Wahlkampfauftritt in Texas, dieser habe sehr gut abgeschnitten. Trump führte dies auch auf seine Unterstützung zurück.

Eisenkot erklärte dagegen, die Wähler hätten Netanjahu eine Abfuhr erteilt, und rief den langjährigen Regierungschef zum Rückzug aus der Politik auf. Eisenkot warnte Netanjahu davor, die Sicherheit des Landes für politische ⁠Zwecke zu missbrauchen. Netanjahu sei ein geschäftsführender Ministerpräsident ohne Mandat oder das Vertrauen des Volkes, erklärte der 66-Jährige. An die Führung der Sicherheitsbehörden ‌und des öffentlichen Dienstes appellierte er: "Widerstehen Sie jedem Versuch, Sie herauszufordern. Sie haben ⁠meine uneingeschränkte Unterstützung. Erinnern Sie sich daran, dass Sie nur dem Staat und den Interessen der israelischen Bürger dienen."

HISTORISCH HOHE WAHLBETEILIGUNG

Die Wahlbeteiligung lag mit 77,7 Prozent so hoch wie seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht mehr. Besonders hoch war sie unter den arabischstämmigen Israelis, die mehr als ein Fünftel der Bevölkerung ausmachen. Viele wurden durch das mobilisiert, was sie als offenen Rassismus ‌aus dem Kabinett Netanjahus betrachten. Das Bündnis mehrerer arabischer Parteien reagierte in seiner ⁠Zentrale in Nazareth mit Beifall auf die ersten Ergebnisse. "Wir ⁠lehnen die Besatzung und den Rassismus ab, und wir werden hier bleiben", sagte Faten Gattas von der Kandidatenliste des Bündnisses.

Es war die erste Wahl seit dem Überraschungsangriff der Hamas am 7. Oktober 2023, bei dem 1200 Menschen getötet und 251 als Geiseln genommen wurden. Der Angriff löste einen Krieg Israels im Gazastreifen, mit der libanesischen Hisbollah-Miliz und mit dem Iran aus. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden im Gazastreifen wurden bei der israelischen Offensive bislang mehr als 74.000 Palästinenser getötet. Der Krieg hat Israel international zunehmend isoliert.

Der fortgesetzte Rückhalt für Netanjahu bei den meisten israelischen Juden verdeutlicht den Rechtsruck in der israelischen Gesellschaft. Die gemäßigte Linke ist zu einer Randerscheinung geworden. Fast alle jüdischen Parteien teilen mittlerweile Netanjahus Ablehnung eines unabhängigen palästinensischen Staates. Netanjahu selbst wird vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen gesucht und ⁠steht in Israel wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht, die er zurückweist.

(Bericht von Steven Scheer, Rami Ayyub, Lina Obeid und Alexander Cornwell, bearbeitet von Scot W. Stevenson, Christian Götz und Jörn Poltz, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)