Österreich schlägt Wien als Sitz für UN-KI-Zentrum vor

Wien, 28. ⁠Okt (Reuters) - Österreich will ein internationales Zentrum für Künstliche Intelligenz (KI) unter dem Dach der Vereinten Nationen (UN) nach Wien holen. Staatssekretär Alexander Pröll habe den Vorschlag am Mittwoch bei einem internationalen ‌Spitzentreffen zur Kontrolle von KI-Modellen eingebracht, teilte das Bundeskanzleramt in Wien mit. In dem Zentrum sollen Staaten, Wissenschaft und ⁠Unternehmen ⁠gemeinsam Standards für eine sichere und vertrauenswürdige KI entwickeln. Die Regierung verweist dabei auf Risiken der Technologie für Sicherheit, Demokratie und Grundrechte. Kein Staat könne diese Herausforderungen allein bewältigen, hieß es.

"Die Weichen für die globale KI-Regulierung werden ‌jetzt gestellt, und Österreich will diesen ‌Prozess aktiv mitgestalten", sagte Staatssekretär Pröll laut der Mitteilung. Bundeskanzler Christian Stocker erklärte, ein UN-KI-Zentrum könne dabei helfen, die Chancen ⁠der Technologie zu nutzen und zugleich ihre Risiken besser zu ‌verstehen und zu begrenzen.

Als Begründung ⁠für die Standortwahl verwies die Regierung auf Wiens Rolle als einer der vier Amtssitze der Vereinten Nationen. Mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) und der CTBTO-Vorbereitungskommission beherberge die ‌österreichische Hauptstadt zudem bereits ⁠Organisationen, die sich mit dem ⁠Umgang mit sensiblen Technologien befassten. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger warnte insbesondere davor, dass KI für automatisierte Kriegsführung eingesetzt werden könnte.

Österreich will nun in den kommenden Monaten Gespräche mit internationalen Partnern und den zuständigen UN-Einrichtungen führen. 2027 soll dann ein Konzept zu Aufgaben, Struktur und Finanzierung des vorgeschlagenen Zentrums erarbeitet werden.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von ⁠Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)