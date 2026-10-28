Original-Research: BASF SE (von Parmantier & Cie. GmbH): Kaufen

^ Original-Research: BASF SE - von Parmantier & Cie. GmbH 28.10.2026 / 14:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Parmantier & Cie. GmbH zu BASF SE Unternehmen: BASF SE ISIN: DE000BASF111 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 28.10.2026 Kursziel: EUR 61,00 Kursziel auf Sicht von: 3-6 Monate Letzte Ratingänderung: n/a Analyst: René Parmantier BASF-CEO Markus Kamieth: "The timing is right" Konsolidierungsbotschaft des Managements untermauert die positive BASF-Evonik-Investmentthese von Parmantier & Cie. Frankfurt am Main, 28. Oktober 2026. BASF-CEO Markus Kamieths Aussage, der Zeitpunkt für eine Konsolidierung der europäischen Chemieindustrie sei richtig, bestärkt Parmantier & Cie. in der Einschätzung, dass eine Kombination von BASF und Evonik eine stärkere globale Spezialchemieplattform schaffen könnte. Drei Investment-Highlights Starkes Q3: BASFs EBITDA vor Sondereinflüssen stieg um 14,9% auf 1,64 Mrd. Euro; das EBITDA der Kerngeschäfte legte um 48,9% auf 1,63 Mrd. Euro zu. Die EBITDA-Jahresprognose wurde auf 7,4-7,8 Mrd. Euro angehoben. Überzeugendes Kombinationspotenzial: Parmantiers illustratives Szenario für 2029 liefert rund 11,8 Mrd. Euro kombiniertes EBITDA und Nettoschulden inklusive Pensionen von rund 2x EBITDA. Das könnte bei entsprechender Cash-Generierung und Kreditdisziplin zusätzlichen Akquisitionsspielraum schaffen. Agricultural Solutions: Der Basis-Unternehmenswert von 27,3 Mrd. Euro eröffnet erhebliches Potenzial für Portfoliowertsteigerung und Entschuldung. Die Empfehlungen bleiben: BASF Kaufen, Kursziel 61 Euro; Evonik Halten, Kursziel 21 Euro. Kamieth bekräftigte zugleich die finanzielle Disziplin: Akquisitionen sind eine Option, keine Pflicht. Seine Aussagen stützen die strategische These, bestätigen aber keine Transaktion. Research: Stefan Heieck und René Parmantier Diese Mitteilung fasst unabhängiges Research zusammen. Kombinations- und IPO-Szenarien sind Analystenannahmen, keine vereinbarten Transaktionen oder Unternehmensprognosen. Methodik, Empfehlungshistorie und regulatorische Offenlegungen sind in der vollständigen Studie "BASF & Evonik: True Love" vom 28. Oktober 2026 enthalten. Kein Angebot und keine individuelle Anlageberatung. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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