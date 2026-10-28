Original-Research: BASF SE (von Parmantier & Cie. GmbH): Kaufen

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Original-Research: BASF SE - von Parmantier & Cie. GmbH

28.10.2026 / 14:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Parmantier & Cie. GmbH zu BASF SE

     Unternehmen:               BASF SE
     ISIN:                      DE000BASF111

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      28.10.2026
     Kursziel:                  EUR 61,00
     Kursziel auf Sicht von:    3-6 Monate
     Letzte Ratingänderung:     n/a
     Analyst:                   René Parmantier

BASF-CEO Markus Kamieth: "The timing is right"

Konsolidierungsbotschaft des Managements untermauert die positive
BASF-Evonik-Investmentthese von Parmantier & Cie.

Frankfurt am Main, 28. Oktober 2026. BASF-CEO Markus Kamieths Aussage, der
Zeitpunkt für eine Konsolidierung der europäischen Chemieindustrie sei
richtig, bestärkt Parmantier & Cie. in der Einschätzung, dass eine
Kombination von BASF und Evonik eine stärkere globale Spezialchemieplattform
schaffen könnte.

Drei Investment-Highlights

Starkes Q3: BASFs EBITDA vor Sondereinflüssen stieg um 14,9% auf 1,64 Mrd.
Euro; das EBITDA der Kerngeschäfte legte um 48,9% auf 1,63 Mrd. Euro zu. Die
EBITDA-Jahresprognose wurde auf 7,4-7,8 Mrd. Euro angehoben.

Überzeugendes Kombinationspotenzial: Parmantiers illustratives Szenario für
2029 liefert rund 11,8 Mrd. Euro kombiniertes EBITDA und Nettoschulden
inklusive Pensionen von rund 2x EBITDA. Das könnte bei entsprechender
Cash-Generierung und Kreditdisziplin zusätzlichen Akquisitionsspielraum
schaffen.

Agricultural Solutions: Der Basis-Unternehmenswert von 27,3 Mrd. Euro
eröffnet erhebliches Potenzial für Portfoliowertsteigerung und Entschuldung.

Die Empfehlungen bleiben: BASF Kaufen, Kursziel 61 Euro; Evonik Halten,
Kursziel 21 Euro.

Kamieth bekräftigte zugleich die finanzielle Disziplin: Akquisitionen sind
eine Option, keine Pflicht. Seine Aussagen stützen die strategische These,
bestätigen aber keine Transaktion.

Research: Stefan Heieck und René Parmantier

Diese Mitteilung fasst unabhängiges Research zusammen. Kombinations- und
IPO-Szenarien sind Analystenannahmen, keine vereinbarten Transaktionen oder
Unternehmensprognosen. Methodik, Empfehlungshistorie und regulatorische
Offenlegungen sind in der vollständigen Studie "BASF & Evonik: True Love"
vom 28. Oktober 2026 enthalten. Kein Angebot und keine individuelle
Anlageberatung.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=bbacd822fb6cb54d868777fd18e5f40e

Kontakt für Rückfragen:
René Parmantier | Parmantier & Cie. GmbH | rp@parmantiercie.com

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News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=ec13e09f-d2c0-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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