Original-Research: Zefiro Methane Corp. (von GBC AG): KAUFEN

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Original-Research: Zefiro Methane Corp. - von GBC AG

28.10.2026 / 10:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu Zefiro Methane Corp.

     Unternehmen:               Zefiro Methane Corp.
     ISIN:                      CA98926D1069

     Anlass der Studie:         Research Comment
     Empfehlung:                KAUFEN
     Kursziel:                  1,42 USD
     Kursziel auf Sicht von:    30.06.2027
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger

Kapitalerhöhung (5,0 Mio. CAD) erfolgreich platziert

Zefiro Methane Corp. hat eine Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös
von rund 5,0 Mio. CAD erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen der Transaktion
wurden insgesamt 7,58 Mio. Units zu einem Ausgabepreis von 0,66 CAD je Unit
platziert. Jede Unit besteht aus einer Stammaktie sowie einem halben
Warrant. Abzüglich der im Zusammenhang mit der Platzierung stehenden
Vermittlungsprovisionen in Höhe von 0,30 Mio. CAD dürften der Gesellschaft
insgesamt rund 4,70 Mio. CAD (3,35 Mio. USD) zugeflossen sein. Zum Ende des
Geschäftsjahres 2025/26 (30.06.2026) beliefen sich die liquiden Mittel auf
1,09 Mio. USD, so dass nun eine erhebliche Ausweitung der Liquidität
stattgefunden hat. Die eingeworbenen Mittel sollen insbesondere für
allgemeine Unternehmenszwecke und zur Stärkung des Working Capitals
eingesetzt werden, darüber hinaus können Teile der Mittel für strategische
Akquisitionsmöglichkeiten verwendet werden.

Zefiro hat jüngst erstmals das Gesamtvolumen seiner bereits vergebenen
staatlich finanzierten Well-Plugging-Projekte zusammengefasst kommuniziert.
Demnach beläuft sich der aktuelle Government Backlog auf rund 40 Mio. USD,
wobei die entsprechenden Projekte bis Juni 2029 reichen. Bereits im
laufenden zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 sollen hiervon rund
4,9 Mio. USD abgearbeitet werden. Die verbleibenden rund 34,6 Mio. USD
sollen überwiegend in den Kalenderjahren 2027 und 2028 umsatzwirksam werden.
Wichtig ist dabei, dass der kommunizierte Backlog ausschließlich staatlich
finanzierte Projekte umfasst. Projekte für private Öl- und Gasunternehmen
sind aufgrund der üblicherweise deutlich kürzeren Vorlaufzeiten nicht
enthalten und stellen damit zusätzliches Umsatzpotenzial dar.

Den größten Einzelauftrag innerhalb der staatlichen Projektpipeline bildet
der bereits bekannte dreijährige Vertrag mit dem Ohio Department of Natural
Resources (ODNR) über 19,6 Mio. USD, in dessen Rahmen rund 200 Öl- und
Gasbohrungen in Ohio stillgelegt werden sollen. Hinzu kommt der im September
2026 gemeldete Auftrag eines Umweltministeriums in der Great-Lakes-Region
mit einem Volumen von 11,5 Mio. USD und einer vorgesehenen Projektlaufzeit
von November 2026 bis Juni 2029. Weitere bereits bekannte Aufträge umfassen
Projekte im Volumen von 2,4 Mio. USD sowie rund 1,9 Mio. USD. Darüber hinaus
hat Zefiro nun erstmals drei weitere Projekte in Ohio mit einem aggregierten
Volumen von rund 5,0 Mio. USD für insgesamt 48 Bohrungen veröffentlicht.
Damit erhält die bereits zuvor kommunizierte umfangreiche Projektpipeline
erstmals eine klar quantifizierbare Größenordnung und sorgt aus unserer
Sicht für eine deutlich erhöhte Umsatzvisibilität über mehrere
Geschäftsjahre hinweg.

Zusätzlich wurde Zefiro vom ODNR mit einem sogenannten Exploratory Contract
für Arbeiten im Südosten Ohios beauftragt. Diese vorgelagerten Arbeiten
umfassen unter anderem die Untersuchung und Vorbereitung der Bohrstellen,
bevor ein separater Auftrag zur eigentlichen Stilllegung vergeben wird.
Damit erweitert Zefiro sein Leistungsspektrum um eine zusätzliche Stufe
innerhalb des Remediation-Prozesses (Bohrlochstilllegung und Sanierung) und
erschließt zugleich eine weitere potenzielle Erlösquelle. Ein konkretes
Auftragsvolumen wurde für diesen Vertrag bislang nicht genannt.

Wir haben die jüngste Kapitalmaßnahme in unser ansonsten unverändertes
DCF-Bewertungsmodell eingearbeitet und dabei ein neues Kursziel in Höhe von
1,42 USD (bisher: 1,50 USD) ermittelt. Dem Liquiditätsanstieg steht ein
Verwässerungseffekt gegenüber, der durch die zusätzlich ausgegebenen
Warrants (Black-Scholes-Modellierung) verstärkt wird. Ausgehend vom
aktuellen Aktienkurs von 0,45 USD besteht weiterhin ein hohes Kurspotenzial.
Wir vergeben daher unverändert das Rating "KAUFEN".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=b3818b4bc644430d024b179af6138b22

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstrasse 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist
Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem
EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research
erstellt.
+++++++++++++++
Fertigstellung: 28.10.2026 (08:13 Uhr)
Erste Weitergabe: 28.10.2026 (10:00 Uhr)

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=a8b8dc04-d2a0-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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