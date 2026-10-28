Polizist vor israelischer Botschaft in Belgrad verletzt - Angreifer getötet

Reuters · Uhr
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Belgrad, 28. ⁠Okt (Reuters) - Vor der israelischen Botschaft in Belgrad hat ein Angreifer Behördenangaben zufolge in der Nacht zu Mittwoch einen Wachpolizisten mit einem Messer verletzt und ist daraufhin von ‌dem Beamten erschossen worden. Der mutmaßlich minderjährige Täter habe zwei Messer bei sich getragen und beim Angriff "Allahu ⁠Akbar" gerufen, ⁠teilte der geschäftsführende serbische Innenminister Ivica Dacic mit. Seine Identität war zunächst unklar. Der schwarz gekleidete Angreifer öffnete der Staatsanwaltschaft zufolge die Tür eines Wachhäuschens vor der Botschaft und stürmte auf den Polizisten ‌zu. Er habe ein Messer auf ‌den Beamten geworfen und ihn an der linken Wange verletzt. Der Polizist habe daraufhin seine Dienstwaffe gezogen und mehrere ⁠Schüsse auf den Angreifer abgefeuert, der noch vor Ort ‌gestorben sei.

Die Staatsanwaltschaft stufte ⁠das Handeln des Polizisten als gerechtfertigte Notwehr ein. Innenminister Dacic rief für das Land die höchste Sicherheitsstufe "Rot" aus und kündigte eine verstärkte Polizeipräsenz an ‌wichtigen Orten an. Die ⁠Tat ereignete sich nur kurz ⁠nach der Parlamentswahl in Israel, die am Dienstag abgehalten wurde. Bei einem ähnlichen Vorfall an der israelischen Botschaft in Belgrad vor gut zwei Jahren - im Juni 2024 - hatte ein Angreifer einen Polizisten mit einer Armbrust in den Hals geschossen.

(Bericht von Aleksandar Vasovic, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Christian ⁠Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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