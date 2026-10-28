Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Enteigungsplänen der Berliner Linken

dpa-AFX · Uhr
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AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Enteignungsplänen der Berliner Linken:

"Wenn Eigentum und Investitionen von Unternehmen im Deutschland dieses Jahrtausends nicht mehr sicher sind, werden sich derzeit sehr ersehnte Investoren mit Grausen vom Standort Bundesrepublik abwenden. Das gilt nicht nur für den Wohnungsmarkt, sondern für viele Branchen. Die Berliner Enteignungspläne schaden deshalb ganz Deutschland."/DP/jha

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