Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Suche nach einem Atommüll-Endlager

dpa-AFX · Uhr
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LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Suche nach einem Atommüll-Endlager:

"Die Suche kommt voran. Doch mit jeder gestrichenen Region wächst anderswo die Sorge: Trifft es uns? Entscheiden muss die Sicherheit, nicht das Parteibuch des Ministerpräsidenten. Gesucht wird der beste Standort, nicht der politisch bequemste."/DP/jha

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