Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Atommüll-Endlagersuche

PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Atommüll-Endlagersuche:

"Der strahlende Müll ist ein Problem für ganz Deutschland und die Suche kommt voran. Doch mit jeder gestrichenen Region wächst anderswo die Sorge: Trifft es uns? Entscheiden muss die Sicherheit, nicht das Parteibuch des Ministerpräsidenten. Gesucht wird der beste Standort, nicht der politisch bequemste. Eine Bürgerbeteiligung muss ernsthaft möglich sein - das heißt: Einwände müssen geprüft werden und die Entscheidung beeinflussen können. Denn klar ist: Je konkreter die Planungen werden, desto stärker wird auch der öffentliche Widerstand werden. Die Debatte ist emotional sehr stark aufgeladen. Niemand will eine Atommüllkippe mit der Hinterlassenschaft des Kernenergie-Zeitalters vor seiner Haustür haben."/DP/jha