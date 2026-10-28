Rieter Investor Update 2026 Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

EQS Group · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Rieter AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Rieter Investor Update 2026 Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

28.10.2026 / 06:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Anbei erhalten Sie unsere neueste Medienmitteilung.

Die Medien- und Investorenpräsentation finden Sie unter: Medienmappe


Freundliche Grüsse


Relindis Wieser
Head Group Marketing & Communication

Rieter AG . Klosterstrasse 20 . P.O. Box . CH-8406 Winterthur
T +41 52 208 70 45
relindis.wieser@rieter.com . www.rieter.com

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Rieter AG
Klosterstrasse 20. Postfach.
8406 Winterthur
Schweiz
Telefon:+41 52 208 70 45
Fax:+41 52 208 70 60
E-Mail:investor@rieter.com
Internet:www.rieter.com
ISIN:CH0003671440
Börsen:SIX Swiss Exchange
EQS News ID:2423388
Ende der MitteilungEQS News-Service

2423388 28.10.2026 CET/CEST

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Rieter Holding

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Bis zu 95 Milliarden US-Dollar
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musst26. Okt. · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 25.10.2026
So lässt sich die Angst am Markt optimal nutzen25. Okt. · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Tesla und SpaceX: Was der Deal für die Machtfrage bedeutet25. Okt. · Acatis
Alle Plus-Analysen