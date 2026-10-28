Robinhood: Der Krypto-Einbruch belastet Umsatz und Gewinn

Was bewegt die Aktie?

Robinhood steigert den Gesamtumsatz um zwölf Prozent, bleibt damit aber etwas unter den Erwartungen. Ausschlaggebend ist das schwache Geschäft mit Kryptowährungen: Die Erlöse fallen um 55 Prozent auf 120 Millionen Dollar. Zugleich sinkt der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr um 0,16 Dollar auf 0,51 Dollar, sodass das Umsatzwachstum mit einem rückläufigen Ergebnis je Aktie einhergeht.

In den anderen Handelsbereichen entwickelt sich das Geschäft deutlich besser. Die Umsätze aus dem Aktienhandel steigen um 40 Prozent, während der Optionshandel ein Plus von 30 Prozent auf 399 Millionen Dollar erreicht. Damit liefert der Optionshandel unter den genannten Handelssegmenten den größten Umsatzbeitrag und liegt deutlich über den aktuellen Erlösen aus dem Kryptogeschäft.

Besonders stark wächst das noch junge Geschäft mit Event-Kontrakten, das inzwischen 173 Millionen Dollar Umsatz erzielt. Die Erlöse haben sich mehr als versechsfacht und übertreffen damit bereits den Umsatz im Kryptobereich. Gerade dieser am stärksten wachsende Bereich birgt jedoch erhebliche Regulierungsrisiken: Wenn regulatorische Eingriffe das Geschäft beschränken, könnten die entsprechenden Umsätze schon in den nächsten Quartalen deutlich niedriger ausfallen.

Insgesamt steigen die Transaktionsumsätze um 19 Prozent und erreichen damit die Erwartungen. Gleichzeitig gehen die Nettozinserträge um neun Prozent zurück, was die insgesamt schwächere Umsatz- und Gewinnentwicklung ergänzt. Für das Kryptogeschäft bleiben die kurzfristigen Aussichten verhalten: Solange die Aufwärtsdynamik am Kryptomarkt schwach bleibt, dürften auch die Handelsvolumina vorerst verhalten ausfallen. Der Kursverlust von 8,5 Prozent zeigt, wie stark die Enttäuschung über das Gesamtergebnis trotz der Zuwächse in mehreren Handelsbereichen ausfällt.

Charttechnik

Die Aktie erreicht neue Tiefs unter 90 Dollar. Im Bereich zwischen den niedrigen 80er- und den niedrigen 90er-Dollar-Kursen liegt eine ausgeprägte Unterstützungszone aus dem vergangenen Jahr. Dort ist eine Bodenbildung möglich; aktuell bleibt der Trend abwärtsgerichtet.

Martins Einschätzung

Der Abwärtstrend spricht für Vorsicht, bis die Aktie eine charttechnische Trendwende zeigt. Die schwache Dynamik im Kryptomarkt begrenzt die Aussicht auf kurzfristig steigende Handelsvolumina. Zugleich könnten regulatorische Eingriffe die Erlöse mit Event-Kontrakten deutlich verringern und damit gerade den am stärksten wachsenden Geschäftsbereich belasten.