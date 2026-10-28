ROUNDUP/Aktien New York: Wenig Bewegung vor US-Zinsentscheid und Tech-Zahlen

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed und Geschäftszahlen mehrerer Tech-Riesen gehen die Anleger vorsichtig in den Mittwoch. Gegen Ende der ersten Handelsstunde stand der technologielastige Nasdaq 100 mit 29.667 Punkten knapp über seinem Vortagsniveau, ähnlich wie der marktbreite S&P 500 mit 7.732 Zählern. Der Dow Jones Industrial kam auf einen Anstieg von 0,2 Prozent auf 52.505 Punkte.

Gespannt blicken die Anleger auf die Fed, von der sie sich trotz der zuletzt hohen Inflation überwiegend keine Zinsänderung versprechen. "Die heutige Entscheidung wird mit Spannung erwartet, denn die fundamentalen Rahmenbedingungen liefern Argumente sowohl für eine Straffung der Zinszügel als auch für ein Stillhalten und Abwarten", schrieben Experten der Landesbank Helaba in ihrem Marktkommentar.

Nach US-Börsenschluss steht der Mittwochabend dann im Zeichen der Quartalszahlen von Microsoft und Alphabet , die zu einer neuen Belastungsprobe für den zuletzt erholten Nasdaq 100 werden dürften. Unter den sieben bedeutendsten Tech-Riesen rangierte die Mehrheit im Minus, nur bei Alphabet und Amazon konnten sich die Kurse im Plus behaupten.

Chipwerte waren an der Nasdaq in der Breite wegen der zuletzt wieder auflebenden Attraktivität von KI-Werten aber nochmals gefragt. Starke Zahlen der südkoreanischen Chipkonzerns SK Hynix kamen hier gut an, genauso wie weitere Einzelheiten zum angekündigten Börsengang des KI-Konzerns Anthropic. Als möglicher Termin für den Sprung aufs Parkett gelte nun die Woche ab dem 16. November, schrieb Marktbeobachter Jürgen Molnar von Robomarkets.

Die Aktien der Speicherspezialisten Micron und Sandisk gehörten mit einem Anstieg um fast fünf Prozent zu den gefragtesten Werten aus dem Bereich der KI-Hardware. Allerdings gab es im Chipbereich auch einen stark abweichenden Wert: Ein enttäuschender Ausblick drückte die Aktien von NXP Semiconductor gegen den Branchentrend mit 2,5 Prozent ins Minus.

Die Berichtssaison bewegte am Mittwoch vor allem Nebenwerte. Beim Spezialisten für Solarenergietechnik Enphase Energy mussten die Anleger wegen eines schwachen Ausblicks auf das Schlussquartal einen Kurseinbruch um 16 Prozent verkraften. Die Titel des Gesundheitstechnik-Konzerns Boston Scientific büßten nach einer enttäuschenden Gewinnprognose fast acht Prozent ein.

Viel besser sah es bei Vertiv Holdings mit einem Kurssprung um 13,5 Prozent aus. Der Hersteller von Energie- und Kühlanlagen hat seine Prognose für den bereinigten Gewinn pro Aktie für das Gesamtjahr auf ein Niveau über den Konsensschätzungen angehoben.

Bei Unternehmen, die aus dem Mischkonzern GE hervor gingen, war das Bild unterschiedlich. Angehobene Jahresziele bescherten dem Medizintechnikkonzern GE Healthcare ein Kursplus von 7,4 Prozent, während die Titel des Energietechnikkonzerns GE Vernova um 2,9 Prozent fielen. Trotz einer angehobenen Ergebnisprognose wurden die Anleger offenbar von einer milliardenschweren Übernahme abgeschreckt.

Im Dow wurden vorgelegte Resultate für die gut gelaufenen Visa-Titel kein richtiger Kurstreiber mehr, der Kurs bewegte sich hier um sein Vortagsniveau. Der Zahlungsdienstleister erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr zwar einen Rekordumsatz. Doch Erlös und Ergebnis fielen im Großen und Ganzen nur wie von Experten erwartet aus./tih/he