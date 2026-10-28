ROUNDUP: GE Healthcare wird zuversichtlicher für Gesamtjahr - Aktie steigt

dpa-AFX · Uhr
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CHIGAGO (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern GE Healthcare wird nach einem besser als erwartet ausgefallenen dritten Quartal optimistischer für das laufende Jahr. So dürfte 2026 das vergleichbare Umsatzwachstum bei rund vier Prozent liegen und damit am oberen Ende der bislang in Aussicht gestellten drei bis vier Prozent, teilte der Konkurrent von Siemens Healthineers am Mittwoch in Chicago mit. Die bereinigte Marge des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll 15,5 bis 15,7 Prozent erreichen, damit hob GE Healthcare das untere Ende der Spanne um 0,1 Prozentpunkte an. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie werden nun 4,95 bis 5,05 US-Dollar erwartet, nach zuvor 4,80 bis 5,00 Dollar.

GE Healthcare habe im Quartal ein starkes Umsatzwachstum verzeichnet, sowie die Marge in allen Segmenten gesteigert, kommentierte Konzernchef Peter Arduini die Entwicklung. "Angesichts unserer verbesserten Leistung im bisherigen Jahresverlauf sowie der Dynamik im Geschäft heben wir unsere Prognose für das Gesamtjahr an." Die Aktie gewann im frühen US-Handel acht Prozent.

Im dritten Quartal stiegen die Erlöse um 7,2 Prozent auf 5,5 Milliarden Dollar (knapp 5 Mrd Euro). Organisch, sprich währungs- und portfoliobereinigt - betrug das Wachstum 6,2 Prozent und erstreckte sich über alle Bereiche. Das Neugeschäft wuchs organisch um vier Prozent. Unter dem Strich stieg der Gewinn von 446 auf 615 Millionen Dollar. Dabei übertraf das Unternehmen den Angaben zufolge die eigenen Erwartungen./nas/mis/jha/he

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