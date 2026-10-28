Schwaches China-Geschäft drückt Gewinn von Mercedes-Benz

Frankfurt, ⁠28. Okt (Reuters) - Mercedes-Benz hat wegen des schwachen China-Geschäftes und hoher Kosten im dritten Quartal deutlich weniger verdient. Einschließlich Sonderfaktoren hat sich das operative ‌Ergebnis von Juli bis September zwar mehr als verdoppelt auf 1,77 Milliarden Euro, wie ⁠das Unternehmen ⁠schon am Dienstag per Pflichtmitteilung erklärte hatte. Das bereinigte Konzern-Ebit, bei dem zum Beispiel der Restrukturierungsaufwand und andere Einmaleffekte nicht berücksichtigt wurden, ging um 15 Prozent auf 1,78 ‌Milliarden Euro zurück.

Der Dax-Konzern hatte ‌am Dienstag mit Verweis auf das schwache China-Geschäft und steigende Kosten seine Gewinnprognose für dieses ⁠Jahr gesenkt. Das Betriebsergebnis wird jetzt auf dem ‌Vorjahresniveau von 5,8 ⁠Milliarden Euro statt deutlich darüber erwartet. Im vergangenen Jahr hatte sich der Gewinn mehr als halbiert.

Die Marktbedingungen in China seien ‌im Lauf des ⁠Jahres noch herausfordernder geworden, erklärte ⁠Vorstandschef Ola Källenius. Andererseits wachse der Absatz in Europa und den USA, die neuen Modelle kämen bei den Kunden gut an. "Konsequente Kostendisziplin und starke Ergebnisbeiträge von Mercedes-Benz Vans und Mercedes-Benz Financial Services helfen uns, den Gegenwind abzufedern", erklärte Källenius.

(Bericht von Ilona ⁠Wissenbach, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)