Seagate: Die günstige Bewertung bietet großes Kurspotenzial

Was bewegt die Aktie?

Seagate erzielt einen Umsatz von 4,2 Milliarden Dollar und damit einen Anstieg um 60 Prozent. Das Unternehmen übertrifft mit diesem Ergebnis die Erwartungen deutlich. Der Gewinn je Aktie erreicht 7,68 Dollar, erwartet waren rund 7,40 Dollar. Zugleich erzielt Seagate neue Höchstwerte bei der Rentabilität und beim freien Cashflow, also den frei verfügbaren Zahlungsmittelüberschüssen.

Die hohe Nachfrage nach Datenspeichern treibt das Wachstum, insbesondere durch Rechenzentren für künstliche Intelligenz (KI) und durch Cloud-Anbieter. Für diese Kunden sind höhere Speicherkapazitäten besonders wichtig. Mit der Festplattentechnologie HAMR ermöglicht Seagate größere Kapazitäten. Wenn die Nutzung von KI-Anwendungen und die dabei verarbeitete Menge an Tokens weiter zunehmen, steigt auch der Bedarf an entsprechend leistungsfähigen Datenspeichern.

Für das zweite Quartal 2027 erwartet Seagate einen weiteren Umsatzanstieg um 14 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Beim Gewinn je Aktie sieht der Ausblick eine Spanne von 9,00 bis 9,40 Dollar vor. Das entspricht einem erwarteten Gewinnanstieg von rund 20 Prozent auf Quartalsbasis. Für die nächsten drei Quartale stehen zudem jeweils dreistellige Gewinnzuwächse im Jahresvergleich in Aussicht, während die erwarteten jährlichen Umsatzsteigerungen deutlich über 60 Prozent liegen.

Das Management geht angesichts der weiter steigenden Speichernachfrage von einer mehrjährigen Wachstumsphase aus. Institutionelle Investoren haben in den vergangenen Quartalen kräftig gekauft, und viele Fonds haben die Aktie neu aufgenommen. Seit Jahresbeginn beträgt das Kursplus rund 130 Prozent, nach zeitweise etwa 280 Prozent. Dieser weiterhin hohe Jahresgewinn könnte Gewinnmitnahmen begünstigen und damit zur schwachen ersten Kursreaktion auf die starken Ergebnisse beitragen.

Charttechnik

Größere Widerstände können weitere Kursanstiege erschweren. Dennoch erscheint ein erneuter Anstieg in den Bereich von 915 bis 930 Dollar wahrscheinlicher als deutlich weitere Kursverluste. Ein vollständiges Schließen der Kurslücke bis zur Marke von 600 Dollar hat aus dieser Perspektive eine geringe Wahrscheinlichkeit.

Martins Einschätzung

Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt mit 16 deutlich unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre von 26. Zusammen mit dem kräftigen Gewinnwachstum ergibt sich eine attraktive Bewertung. Das Abwärtspotenzial erscheint begrenzt, während eine bessere Stimmung für KI-Infrastruktur erhebliches Kurspotenzial eröffnen könnte.

Die erwartete mehrjährige Wachstumsphase stützt die positive langfristige Einschätzung. Wenn sich die Stimmung für den Sektor verbessert, könnte der Markt Seagate wieder eine höhere Bewertung zugestehen. Kurzfristig bleiben die Widerstände im Chart und mögliche Gewinnmitnahmen relevante Belastungsfaktoren.