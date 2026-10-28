SK Hynix: Langfristverträge stützen das Ziel von 1.200 Euro

Was bewegt die Aktie?

SK Hynix verbindet stark steigende Ergebnisse mit einer zunehmend langfristigen Absicherung der Produktion. Im abgeschlossenen Quartal hat das Unternehmen mit 14 wichtigen Kunden neue Langfristverträge geschlossen. Diese Vereinbarungen laufen im Durchschnitt fünf Jahre und sichern damit Absatz über einen entsprechend langen Zeitraum. Mehr als 50 Prozent der Produktionskapazitäten für die Jahre 2027 und 2028 sind inzwischen vertraglich abgesichert.

Auch die jüngsten Geschäftszahlen übertreffen die Erwartungen deutlich. Der Umsatz erreicht rund 79 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten knapp 75 Milliarden US-Dollar. Beim operativen Gewinn stehen rund 63 Milliarden US-Dollar einer Erwartung von etwa 58,5 Milliarden US-Dollar gegenüber. Die operative Marge steigt gegenüber dem vorherigen Quartal von 76 auf 80 Prozent und setzt damit ihren Anstieg fort.

Zusätzlich verbessert sich die Perspektive durch die neue Speichergeneration HBM 4, deren Massenproduktion bereits begonnen hat. Die Produktionsausbeute liegt deutlich über der ursprünglichen Planung. Bereits im laufenden Quartal könnte HBM 4 die Vorgängergeneration HBM 3E sowohl beim Umsatzanteil als auch beim Volumen überholen. Da HBM 4 höhere Margen erzielt, könnte ein wachsender Anteil dieser Produkte die Profitabilität weiter erhöhen.

Für 2027 erwartet SK Hynix einen deutlichen Anstieg von Umsatz und Gewinn gegenüber 2026. Das erwartete Nachfragewachstum liegt bei DRAM-Speichern im mittleren 20-Prozent-Bereich und bei NAND-Speichern im oberen Zehnerprozentbereich. Die langfristigen Verträge ergänzen diese Wachstumsperspektive durch bereits abgesicherte Kapazitäten für zwei Jahre. Das Management erwartet zudem ein Unterangebot bis 2030, was die Einschätzung einer außergewöhnlich langen Phase hoher Speichernachfrage stützt.

Charttechnik

Die Aktie ist von einem jüngsten Tief um 800 Euro bis in den Bereich von 1.000 Euro gestiegen. Damit erreicht sie das erste Kursziel. Bis zum nächsten Ziel bei 1.200 Euro ergibt sich ein weiteres Potenzial von rund 20 Prozent.

Das frühere Hoch liegt bei etwa 1.730 Euro. Ein erneuter Anstieg in die Region um 1.700 Euro bleibt ein weiterführendes Kursszenario.

Martins Einschätzung

Der Kursanstieg um acht Prozent ist angesichts der starken Ergebnisse und der langfristigen Verträge gerechtfertigt. Die abgesicherten Kapazitäten schwächen das Risiko zyklischer Schwankungen ab und erhöhen die Planungssicherheit.

Mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 3,3 ist die Aktie sehr günstig bewertet. Zusammen mit den Wachstumsperspektiven und den höheren Margen der neuen Speichergeneration bleibt sie für einen Einstieg attraktiv. Eine günstige Bewertung allein bestimmt allerdings den Kaufzeitpunkt nur eingeschränkt, da Bewertungen weiter sinken können.