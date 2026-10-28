Sofi: Starke Zahlen sprechen für Kurse bis 20 Dollar

Was bewegt die Aktie?

Sofi steigert den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 44 Prozent auf einen Rekordwert von 1,37 Milliarden Dollar. Erwartet waren 1,26 Milliarden Dollar, womit das Unternehmen die Umsatzprognose deutlich übertrifft. Der Gewinn je Aktie wächst auf Jahresbasis um 64 Prozent auf 0,18 Dollar und übersteigt damit ebenfalls die Erwartung von 0,17 Dollar.

Auch der Zinsüberschuss fällt mit knapp 930 Millionen Dollar höher aus als die erwarteten rund 853 Millionen Dollar. Gleichzeitig wächst die Mitgliederzahl gegenüber dem Vorjahr um 35 Prozent auf mehr als 17 Millionen. Die Zahl der genutzten Produkte steigt mit 44 Prozent noch stärker und erreicht mehr als 26 Millionen.

Das Kreditvolumen legt gegenüber dem Vorjahr um 71 Prozent zu. Privatkredite bilden mit 12,6 Milliarden Dollar den größten Bereich und wachsen um 70 Prozent. Bei den Studienkrediten erreicht das Volumen knapp drei Milliarden Dollar und damit nahezu das Doppelte des Vorjahreswerts. Immobilienkredite verzeichnen einen Anstieg um 44 Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar.

Das starke Geschäft führt zu höheren Erwartungen für das Gesamtjahr 2026. Sofi rechnet jetzt mit einem bereinigten Umsatz von mehr als fünf Milliarden Dollar, nachdem die bisherige Prognosespanne in der Mitte bei 4,8 Milliarden Dollar lag. Die Prognose für den Gewinn je Aktie steigt von 0,60 auf 0,61 Dollar und fällt damit nur geringfügig höher aus.

Für 2027 hebt Sofi den erwarteten Gewinn je Aktie deutlicher an: Statt 0,82 Dollar stehen jetzt 0,90 Dollar im Ausblick. Damit fällt die Anhebung für das kommende Jahr erheblich größer aus als für 2026. Der höhere Gewinnausblick für 2027 unterstützt die positive Einschätzung der Aktie zusätzlich zu den starken aktuellen Geschäftszahlen.

Charttechnik

Nach der Schwäche im Finanz- und Bankensektor zeigt die Sofi-Aktie eine deutliche Aufwärtsbewegung. Auf eine große Aufwärtskurslücke folgt ein weiterer Kursanstieg bei hohem Handelsvolumen. Diese Kombination spricht dafür, dass die Aktie vorerst ein Tief ausgebildet hat.

Das nächste Kursziel liegt im Bereich von 19 bis 20 Dollar. Die kräftige Kursreaktion spricht für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Martins Einschätzung

Die Sofi-Aktie ist im vorherigen Rückgang zu weit gefallen. Ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 20 erscheint angesichts des starken Wachstums und der höheren Gewinnerwartung für 2027 attraktiv.

Die geringe Anhebung der Gewinnprognose für 2026 bleibt ein Schwachpunkt. Insgesamt überwiegen jedoch die positiven Geschäftszahlen und der stärkere Ausblick für 2027. Eine zeitnahe Rückkehr in Richtung 20 Dollar ist deshalb sehr wahrscheinlich.