Spaniens Verkehrsminister: Zug erhielt Order zur Weiterfahrt trotz roten Signals

Madrid, 28. ⁠Okt (Reuters) - Das Zugunglück in Spanien ist nach Angaben des Verkehrsministers auf einen Computerfehler und falsche Anweisungen zurückzuführen. Ein Hochgeschwindigkeitszug der Bahngesellschaft Renfe habe die Erlaubnis zur ‌Weiterfahrt erhalten, obwohl ein rotes Signal wegen eines auf der Strecke stehenden Zuges aktiv gewesen sei, erläuterte ⁠Oscar Puente ⁠am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Madrid. Das rote Signal sei aufgrund einer Störung in der Computerkommunikation ausgelöst worden, die den Verkehr automatisch zum Stillstand gebracht habe. Es sei fälschlicherweise beschlossen worden, den ‌Renfe-Zug wieder in Betrieb zu nehmen.

Mindestens ‌64 Menschen starben bei der Kollision zweier Hochgeschwindigkeitszüge am Morgen in der Nähe von Toledo. Die Behörden warnten, ⁠dass die Opferzahl noch steigen könnte. Wie eine mit ‌dem Vorfall vertraute Person sagte, ⁠war ein Schnellzug des Betreibers Iryo aufgrund einer Signalstörung zum Stehen gekommen, als er von einem anderen Hochgeschwindigkeitszug der Bahngesellschaft Renfe gerammt wurde. ‌Durch die Wucht des ⁠Aufpralls entgleisten mehrere Waggons beider ⁠Züge.

Der Minister verteidigte das spanische Bahnnetz grundsätzlich als zuverlässig und sicher. Es gebe jedoch wie bei jedem Verkehrssystem gewisse Grenzen. Die Frage von Journalisten, ob er wegen des Vorfalls zurücktreten werde, wollte der Minister nicht beantworten.

(Bericht von Emma Pinedo, Mireia Merino, bearbeitet von Sabine Wollrab, redigiert von Philipp Krach. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)