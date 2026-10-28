Studie: Jede vierte Industriefirma fühlt sich China-Rivalen in Europa unterlegen

Berlin, 28. ⁠Okt (Reuters) - Jeder vierte produzierende Industriebetrieb in Deutschland sieht sich einer Studie zufolge auf dem europäischen Markt gegenüber chinesischen Anbietern unterlegen. Zudem haben 28 Prozent der Firmen seit Anfang 2025 Aufträge an die Konkurrenz aus China verloren, wie am Mittwoch aus einer Forsa-Untersuchung für die ‌Unternehmensberatung FTI-Andersch hervorgeht. Gleichzeitig ist jedoch kein breiter Rückzug aus dem China-Geschäft erkennbar. Für 36 Prozent der dort aktiven Firmen hat der chinesische Absatzmarkt sogar an ⁠Bedeutung gewonnen.

Ein ⁠widersprüchliches Bild zeigt sich im Maschinen- und Anlagenbau: Obwohl sich hier 77 Prozent für überlegen halten, hat die Branche mit 38 Prozent die höchsten Auftragsverluste an chinesische Anbieter zu verzeichnen. Besonders groß ist die Sorge in der energieintensiven Industrie, wo sich 39 Prozent als unterlegen einschätzen. Die Automobilindustrie fühlt sich laut Studie mit 72 Prozent ‌mehrheitlich überlegen und ist mit Auftragsverlusten von 16 ‌Prozent bislang am wenigsten betroffen. "Der Druck wirkt derzeit vor allem über rückläufige Volumina etablierter europäischer Hersteller", sagte Ralf Winzer von FTI-Andersch.

STUDIE: DEUTSCHE FIRMEN ZIEHEN SICH NICHT AUS CHINA ZURÜCK

Als Reaktion ⁠setzen die Unternehmen demnach vor allem auf Abgrenzung. 60 Prozent werben mit dem Gütesiegel "Produktion ‌in Europa", 47 Prozent betonen ihre Qualität. Die ⁠eigenen Kosten hat dagegen nur jedes fünfte Unternehmen gesenkt. Parallel dazu gehen 21 Prozent Partnerschaften mit chinesischen Firmen ein, am häufigsten im Maschinenbau. "Dass sich ein erheblicher Teil der Industrie eine Unterlegenheit eingesteht, ist bemerkenswert", sagte Winzer. Eine ‌als überlegen eingeschätzte Position schütze nicht ⁠automatisch vor dem Verlust von Kunden und ⁠Aufträgen.

Ein in der Öffentlichkeit diskutiertes De-Risking, also ein Rückzug aus China, findet der Studie zufolge nicht statt. Stattdessen setzen die Firmen auf eine "local for local"-Strategie, bei der Entwicklung, Einkauf und Produktion stärker in China organisiert werden. "Die Unternehmen verfolgen damit einen differenzierten Ansatz: Sie erhöhen die Resilienz ihrer Lieferketten, ohne auf die Chancen des chinesischen Marktes zu verzichten", erklärte Winzer. Er rechnet jedoch mit einem sich weiter verschärfenden Wettbewerb in China und Europa.

Für die Studie "German Economic Pulse 2026" hat das ⁠Meinungsforschungsinstitut Forsa im Sommer 151 Führungskräfte deutscher Industrieunternehmen telefonisch befragt.

(Bericht von Klaus Lauer; - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)