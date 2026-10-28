Symrise: Der schwächere Ausblick rechtfertigt den Kursrutsch

Was bewegt die Aktie?

Symrise steigert den Umsatz im dritten Quartal von 1,22 auf 1,31 Milliarden Euro. Das entspricht einem Zuwachs von rund sieben Prozent. Das organische Umsatzwachstum erreicht 5,3 Prozent und übertrifft die Erwartungen. Den wesentlichen Beitrag zum Wachstum liefern höhere Absatzmengen, während die Aktie nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen deutlich fällt.

Auch in einzelnen Geschäftsfeldern entwickelt sich der Umsatz positiv. Das Geschäft mit Lebensmitteln und Getränken wächst solide, und bei Tiernahrung verzeichnet Symrise wieder Wachstum. Bei den Verbraucherdüften erreicht das Unternehmen einen hohen einstelligen Zuwachs. Diese Entwicklung ergänzt das positive Umsatzbild des dritten Quartals, doch für die Kursreaktion ist der Ausblick entscheidend.

Für das vierte Quartal erwartet Symrise eine deutliche Abschwächung des organischen Wachstums. Der Grund liegt in den anspruchsvolleren Vergleichswerten des Vorjahres, an denen sich die weitere Umsatzentwicklung messen muss. Damit steht dem erreichten organischen Zuwachs von 5,3 Prozent die Aussicht auf eine deutlich geringere Wachstumsdynamik im folgenden Quartal gegenüber.

Zusätzlich stehen erhebliche Investitionen in Informationstechnik und Mitarbeiter an. Diese Ausgaben könnten die Marge verringern und belasten damit ebenfalls die Perspektive für die Profitabilität. Bis Ende September hat Symrise zudem rund 4,3 Millionen eigene Aktien zurückgekauft. Der Umfang dieser Rückkäufe steht neben den Investitionen als weiterer Bestandteil der Unternehmensentwicklung.

Für die Bewertung ist vor allem das Verhältnis zwischen Wachstum und Aktienkurs entscheidend. Vor dem Rückgang lag das Kurs/Gewinn-Verhältnis bei etwa 24 und damit deutlich über dem des Dax. Diese Bewertung war angesichts der fundamentalen Entwicklung bereits anspruchsvoll. Die erwartete Wachstumsabschwächung macht den deutlichen Kursabschlag deshalb nachvollziehbar.

Charttechnik

Der Rückgang von rund 100 auf 90 Euro hinterlässt eine große Kurslücke. Um 90 Euro liegt eine starke Unterstützung. Bei weiteren Kursverlusten kommt der untere Bereich zwischen 80 und 90 Euro als mögliches Kursniveau infrage.

Martins Einschätzung

Die Kurskorrektur ist angesichts der zuvor hohen Bewertung und der nachlassenden Wachstumsdynamik berechtigt. Mögliche Margenrückgänge durch zusätzliche Investitionen sprechen ebenfalls für Zurückhaltung. Auch an der Unterstützung um 90 Euro bleibt das Risiko weiterer Verluste bestehen.