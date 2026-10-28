Symrise legt beim Wachstum eine Schippe drauf - Auf Kurs zu Jahreszielen

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HOLZMINDEN (dpa-AFX) - Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen Symrise hat sein Wachstum im dritten Quartal weiter beschleunigt. Das Unternehmen steigerte den Umsatz in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich aus eigener Kraft um 5,3 Prozent auf 1,31 Milliarden Euro. Das ist mehr als von Analysten im Durchschnitt erwartet. Inklusive Währungs- und Übernahmeeffekten ergibt sich ein Plus von 7,2 Prozent. Dabei seien das Geschäft mit Zusätzen für Haustiernahrung sowie der Bereich Care & Wellness zu positivem organischen Wachstum zurückgekehrt. Für die ersten neun Monate ergibt sich damit ein organisches Umsatzplus von 3,0 Prozent, wie der Dax -Konzern am Mittwoch weiter mitteilte.

Für 2026 erwartet Symrise-Chef Jean-Yves Parisot weiterhin ein organisches Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent, konkret ist nun von etwa der Mitte des Zielkorridors die Rede. Dabei dürfte sich das Wachstum im vierten Quartal gegenüber dem dritten Quartal angesichts einer höheren Vergleichsbasis im Vorjahr abschwächen. Die bereinigte operative Gewinnmarge wird nun in der unteren Hälfte der unveränderten Zielspanne von 21,5 bis 22,5 Prozent erwartet./mis/stk

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