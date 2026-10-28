TAGESVORSCHAU: Termine am 28. Oktober 2026

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 28. Oktober

TERMINE UNTERNEHMEN 01:00 KOR: SK Hynix, Q3-Zahlen 05:00 GBR: Standard Chartered, Q3-Zahlen 06:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q3/26 06:45 CHE: UBS, Q3-Zahlen 07:00 DEU: BASF, Q3-Zahlen (8.30 Analystencall, 10.30 Pk) 07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen (8.00 Pk, 11.00 Analystencall) 07:00 DEU: Sandoz, Q3-Umsatz 07:00 DEU: Mercedes-Benz, Q3-Zahlen (detailliert) (8.00 Analystencall, 9.15 Pk) 07:00 DEU: DWS, Q3-Zahlen (10.00 Analystencall) 07:00 ESP: Banco Santander, Q3-Zahlen 07:00 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Heineken, Q3-Zahlen 07:00 NOR: Equinor, Q3-Zahlen 07:00 NOR: Telenor, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Delivery Hero, Q3 Trading Update 07:30 DEU: Symrise, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Traton SE, Q3-Zahlen 07:30 FIN: Kone Oyj, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Remy Cointreau, Q2-Umsatz 07:30 FRA: Dassault Systemes, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz 07:30 NLD: Adyen, Q3-Umsatz 07:30 NLD: KPN, Q3-Zahlen 07:30 KOR: LG Electronics, Q3-Zahlen (detailliert) 08:00 FIN: Fortum, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Unilever, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Aston Martin, Q3-Zahlen 08:00 GBR: GSK, Q3-Zahlen 08:00 NLD: Stellantis, Q3-Zahlen 08:15 FRA: Danone, Q3-Umsatz 08:30 FIN: UPM Kymmene, Q3-Zahlen 09:00 DEU: Thyssenkrupp's Werkstoffsparte TK Accelis, Erstnotierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse 09:00 ESP: Endesa, Q3-Zahlen 11:30 USA: International Paper, Q3-Zahlen 11:30 USA: Boston Scientific, Q3-Zahlen 11:45 USA: Biogen Inc., Q3-Zahlen 12:30 USA: GE Vernova, Q3-Zahlen 12:30 USA: GE Healthcare Technologies, Q3-Zahlen 17:45 FRA: Airbus Group, Q3-Zahlen 21:00 USA: Align Technology, Q3-Zahlen 21:00 USA: Alphabet, Q3-Zahlen 21:00 USA: Microsoft, Q1-Zahlen 21:00 USA: Fortinet, Q3-Zahlen 21:00 USA: Ford Motor Co, Q3-Zahlen 21:00 USA: FedEx, Q3-Zahlen 21:00 USA: Ebay, Q3-Zahlen 21:05 USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Oracle, Investorentreffen USA: Apple, Veranstaltung zur Vorstellung neuer Produkte TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Konsumforschungsinstitute NIM und GfK geben Ergebnisse der jüngsten Studie zum Konsumklima in Deutschland bekannt. 11:00 ITA: Erzeugerpreise 9/26 13:30 USA: Lagerbestände Großhandel 9/26 (vorläufig) 15:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 17:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 9/26 17:00 RUS: Arbeitslosenquote 9/26 17:00 RUS: Industrieproduktion 9/26 19:00 USA: Fed-Zinsentscheid (19.30 Pk) SONSTIGE TERMINE DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin 10:00 DEU: BGH verhandelt zu Rechtsschutzversicherung für eine Dieselklage, Karlsruhe 11:00 DEU: 8. Frankfurter Regulierungskonferenz 2026 15:00 DEU: Volkswagen präsentiert Abschluss des Pilotprojekts AutoLog zur automatisierten Fahrzeuglogistik, Emden Volkswagen, Deutsche Telekom, das finnische Softwareunternehmen Unikie und das Bremer Institut für Produktion und Logistik (BIBA) stellen die Ergebnisse ihres mehr als zweijährigen Pilotprojekts zur automatisierten Fahrzeugbewegung im Hafen vor. CHN: Fortsetzung des Fünften Plenums der Kommunistischen Partei China, Peking GBR: Britischer Finanzminister John Healey legt den Haushalt vor, London RUS: Kremlchef Putin ist Gastgeber des 3. Russland-Afrika-Gipfels, Moskau

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