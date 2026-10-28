Thyssenkrupp deutet für Stahl-Sparte Börsengang statt Verkauf an

Reuters · Uhr
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Frankfurt, ⁠28. Okt (Reuters) - Nach dem Börsengang der Werkstoff-Sparte TK Accelis fasst Thyssenkrupp-Chef Miguel Lopez auch für das einstige ‌Kerngeschäft mit Stahl eine Abspaltung ins Auge. Die Stahl-Sparte sei der ⁠nächste ⁠Bereich, der für einen Spin-off vorbereitet werde, sagte Lopez der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch in Frankfurt. "Die Versuche, mit Partnern zu ‌arbeiten, haben sich als ‌nicht erfolgreich erwiesen, und wir sehen dieser Tatsache sehr genau ins ⁠Auge. Insofern kommt ein Verkauf für ‌uns erstmal nicht ⁠in Frage." Zuletzt waren Gespräche über einen Verkauf an die indischen Jindal Steel auf Eis ‌gelegt worden. ⁠Vor TK Accelis hatte ⁠Thyssenkrupp bereits die Wasserstoff-Tochter Nucera und die Rüstungssparte TKMS an die Börse gebracht.

(Bericht von Christoph SteitzGeschrieben von Alexander Hübner, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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