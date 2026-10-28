Trading-Chance EUR/USD: Abwärts bis Mitte November?

Good to know about: Euro

Die Geschichte einer gemeinsamen europäischen Währung reicht bis in die späten 1970er-Jahre zurück, als über das Europäische Währungssystem und die Verrechnungseinheit ECU die Grundlagen für eng verzahnte Finanzmärkte gelegt wurden. Der Durchbruch folgte im Vertrag von Maastricht von 1992, der den Fahrplan für die Wirtschafts- und Währungsunion festlegte. Am 1. Januar 1999 wurde der Euro schließlich als Buchgeld ins Leben gerufen, woraufhin die Wechselkurse der nationalen Währungen der Gründungsmitglieder unverrückbar fixiert wurden. Genau drei Jahre später, am 1. Januar 2002, folgte die Ausgabe des tatsächlichen Bargeldes in den Brieftaschen der Bürger. Was einst als Experiment mit zwölf Staaten begann, umfasst mittlerweile 20 Mitgliedsländer der Europäischen Union sowie mehrere kleinere Staaten und Territorien, die das Geldmittel offiziell oder inoffiziell nutzen.

In der Weltwirtschaft nimmt dieses Zahlungsmittel die Position der zweitwichtigsten Währung ein. Es stellt nach dem US-Dollar den zweitgrößten Anteil an den weltweiten Devisenreserven der Zentralbanken und deckt rund ein Fünftel der weltweiten Reserven ab. Auch bei internationalen Anleihen, Krediten und Zahlungsabwicklungen ist die europäische Valuta fest etabliert und bildet für rund 60 Länder und Gebiete außerhalb des Währungsraums den Anker für die eigenen nationalen Wechselkurse.

Die Stärke und der Wechselkurs dieser Währung werden von einer Vielzahl wirtschaftlicher und politischer Faktoren beeinflusst. Im Zentrum steht die Europäische Zentralbank, die über den Leitzins und geldpolitische Maßnahmen die Geldmenge steuert und das primäre Ziel der Preisstabilität verfolgt. Weitere maßgebliche Einflussfaktoren sind das Wirtschaftswachstum in den Mitgliedsstaaten, Außenhandelsbilanzen, das Zinsniveau im Vergleich zu anderen globalen Wirtschaftszentren sowie das Ausmaß der Staatsverschuldung. Geopolitische Spannungen, Energiepreisschocks oder globale Marktunsicherheiten wirken sich ebenso unmittelbar auf die Attraktivität und den Wert der Währung aus.

Innerhalb des europäischen Binnenmarktes bietet das einheitliche Geldmittel immense wirtschaftliche Vorteile. Es beseitigt das Risiko von Wechselkursschwankungen zwischen den Mitgliedsländern, spart Unternehmen Transaktions- und Umrechnungskosten und sorgt für eine nie dagewesene Preisstransparenz für die Verbraucher.

Dennoch ist das Währungssystem von strukturellen Problemen und Risiken geprägt. Das größte architektonische Dilemma besteht darin, dass eine gemeinsame Notenbank eine einheitliche Geldpolitik für politisch und wirtschaftlich völlig unterschiedliche Länder gestalten muss. Während stärkere Exportnationen oft von einem moderaten Wechselkurs profitieren, geraten wirtschaftlich schwächere Staaten unter Druck, da sie ihre Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr durch eine Abwertung einer eigenen Landeswährung ausgleichen können. Diese Problematik wurde während der europäischen Staatsschuldenkrise nach 2010 besonders deutlich, als hohe Staatsverschuldungen und ungleiche Bonitäten die Stabilität des gesamten Raumes bedrohten. Instrumente wie der Europäische Stabilitätsmechanismus und Notfallanleihekaufprogramme der Zentralbank sollten diese strukturellen Schwächen abfedern, doch das Spannungsfeld zwischen nationaler Finanzverantwortung und gemeinschaftlicher Haftung besteht fort.

In Zukunft steht das europäische Geldwesen vor weiteren Herausforderungen, darunter der Bewältigung demografischer Wandelsprozesse, der langfristigen Absicherung der fiskalischen Stabilität und der Einführung neuer digitaler Bezahlformen. Das Vorhaben der Zentralbank, ein digitales Zentralbankgeld einzuführen, soll die Souveränität des europäischen Zahlungsverkehrs sichern und den Währungsraum modern und wettbewerbsfähig halten.

Saisonale Short-Phase bis Mitte November

Dieses kurzfristig-saisonale Setup steigt immer am 28.10. zum Handelsstart Short ein und schließt die Position am 14.11. zum Handelsende. Sollte ein Datum in einem Jahr auf ein Wochenende fallen, so wird der Trade am unmittelbar folgenden, tatsächlich stattfindenden Handelstag vollzogen. Und zwar genau zu jener Uhrzeit, die auch sonst üblich ist: Einstiege immer zum Handelsbeginn, Exits zum Handelsende.

Die Trefferquote ist mit knapp 58 Prozent nicht weltbewegend, doch der Profit Factor von 1,97 verrät, dass sich das Setup durchaus lohnt.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Ein eher kurzfristiges Trading-Setup auf den Wechselkurs EUR/USD, da die Shortseite spielt. Wir haben ein geeignetes Produkt für diese Chance ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen. Ab Mitte November wird es dann in die Gegenrichtung interessant. Doch das thematisieren wir zu gegebener Zeit in einem separaten Artikel.

Turbo Put Optionsschein auf EUR/USD

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Turbo Put Optionsschein des Emittenten Lang & Schwarz ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 1,20 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 1,1109 Dollar entspricht das einem Hebel von 13. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet LX95FJ.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1,17 USD

Unterstützungen: 1,10 USD

Turbo Put Optionsschein auf EUR/USD

Basiswert EUR/USD WKN LX95FJ ISIN DE000LX95FJ4 Basispreis 1,20 USD K.O.-Schwelle 1,20 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit 18.12.2026 Emittent Lang & Schwarz Hebel 13 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.