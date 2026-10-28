Trading-Chance L3Harris: Rücksetzer als Kauf-Chance

Good to know about: L3Harris

L3Harris Technologies ist als einer der weltweit führenden Verteidigungstechnologie- und Luftfahrtkonzerne ein essenzieller Baustein der modernen Sicherheitsarchitektur. Entstanden im Jahr 2019 aus der Fusion zweier traditioneller Rüstungs- und Technologieunternehmen, deckt die Gruppe ein breites Spektrum an hochspezialisierten Systemen ab – von der Weltraumüberwachung über taktische Kommunikation bis hin zu Raketenantrieben.

Kerngeschäft und Marktpositionierung

Das Unternehmen agiert vorwiegend als Systemintegrator und Technologielieferant für Mehrdomänen-Operationen (Multi-Domain Operations). Das Portfolio erstreckt sich über fünf zentral abgestimmte Geschäftsfelder:

·Taktische Kommunikation & Avionik: Sichere Funknetze, Verschlüsselungstechnologien, Nachtsichtgeräte und integrierte Cockpitsysteme für Streitkräfte an Land, in der Luft und auf See.

·Weltraum- & C4ISR-Systeme: Aufklärungs- und Kommunikationssatelliten, Sensoren zur Raketenfrüherkennung sowie Führungs- und Informationssysteme (Command, Control, Computers, Communications, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance).

·Antriebs- & Raketentechnik: Durch die Übernahme des Triebwerkherstellers Aerojet Rocketdyne beliefert die Sparte die Rüstungsindustrie mit Feststoffraketenantrieben für Lenkwaffen, Abfangeinheiten und Raumfahrtsysteme.

·Schiffbau- & Marinetechnik: Integrierte Brücken-, Autonomie- und Steuerungssysteme für Überwasser- und Unterwasserfahrzeuge.

·Cybersicherheit & Elektronische Kampfführung: Störsender (Jamming), Radarschutz, Aufklärung im elektromagnetischen Spektrum sowie Schutz digitaler kritischer Infrastrukturen.

Als fünftgrößter US-Militärdienstleister positioniert sich die Gruppe strategisch zwischen den klassischen Schwergewichten des Plattformbaus (Flugzeuge, Kriegsschiffe, Panzer) und den reinen Software- oder Nischen-Technologielieferanten. Sie nimmt eine Schlüsselrolle als primärer Ausrüster für die Elektronik und Triebwerke dieser Plattformen ein.

Auftragsstruktur und Kundensegmentierung

Der bei weitem wichtigste Auftraggeber ist das US-Verteidigungsministerium (Department of Defense, DoD) inklusive aller Teilstreitkräfte (Army, Navy, Air Force, Space Force) sowie US-Geheimdienste. Ein bedeutender Teil des Geschäfts wird direkt über Regierungsverträge abgewickelt.

Neben direkten Staatsaufträgen agiert die Gruppe auch als Unterauftragnehmer für andere gigantische Rüstungsschmieden oder beliefert internationale Verbündete der USA im Rahmen staatlicher Rüstungsexportprogramme. So fließen beispielsweise substanzielle Komponentenzulieferungen wie Raketenantriebssysteme an Partnerunternehmen für Flugabwehrsysteme wie den Patriot-Komplex.

Wettbewerbslandschaft

Der Markt ist von hohen Markteintrittsbarrieren, regulatorischen Hürden und langfristigen Regierungsverträgen geprägt. Im direkten Vergleich punktet das Unternehmen durch eine hohe Agilität bei der Umstellung auf Software-definierte Hardware und eine extrem starke vertikale Integration im Bereich der Sensorik und Antriebstechnik.

Geopolitischer Bezug und Treiber

Die geopolitische Lage prägt die Geschäftsentwicklung direkt:

·Ukraine-Krieg & Abwehr von Drohnen: Der Bedarf an mobilen, kostengünstigen Abwehrsystemen gegen Unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) hat massiv zugenommen. Genauso sind sichere, abhörsichere Funkgeräte an der Front essenziell.

·Spannungen im indopazifischen Raum: Die Aufrüstung zur Abschreckung in Ostasien treibt die Nachfrage nach langreichweitigen Sensornetzwerken, elektronischen Störsendern und resilienten Weltraumkommunikationsstrukturen.

·NATO-Aufrüstungsziele: Die Anhebung der Verteidigungsausgaben europäischer Bündnispartner sorgt für nachhaltigen Rückenwind im Exporteinfuhrbereich.

Chancen und Risiken

Dimension Chancen Risiken Technologie & Produkte Starke Nachfrage nach Feststoffantrieben, Weltraumüberwachung und Drohnenabwehrsystemen. Störungen in der komplexen Lieferkette für Spezialchemikalien oder seltene Erden. Finanzen & Aufträge Hoher Auftragsbestand (Backlog) bietet mehrjährige Umsatzzustrom-Sicherheit. Fixpreisverträge bei anhaltendem Anstieg von Material- und Personalkosten (Inflation). Management & Organisation Potenziale zur Margensteigerung durch die laufende Integration akquirierter Einheiten. Umstrukturierungen im Fusions- Nachgang und personelle Wechsel in der Führungsebene.

Börsenbewertung und Finanzprofil

An den Finanzmärkten gehört die Aktie zum etablierten Kreis der defensiven US-Rüstungswerte. Die wesentlichen Kennzahlen im Überblick:

·Marktkapitalisierung: Ca. 45 bis 49 Milliarden US-Dollar.

·Jahresumsatz: Zuletzt im Bereich von 21 bis 24 Milliarden US-Dollar.

·Bewertungsniveau (KGV): Das Kurs-Gewinn-Verhältnis bewegt sich historisch stabil im moderaten Branchendurchschnitt (oft im Bereich von 25 bis 32 auf historischer Basis und etwas niedriger auf Erwartungsbasis).

·Ausschüttungspolitik: Als kontinuierlicher Dividendenzahler mit einer Rendite im Bereich von etwa 1,5 bis 2,0 % ist der Titel vor allem bei institutionellen Investoren als Substanzwert geschätzt.

Zukunftsaussichten und Fazit

Auf absehbare Zeit profitiert die Gruppe von anhaltend hohen globalen Verteidigungsetats. Der Wandel hin zu netzwerkzentrierter Kriegführung, autonomer Drohnentechnologie und defensiven Abwehrsystemen im Weltall spielt ihrer strategischen Ausrichtung genau in die Hände. Gelingt es, die operative Effizienz weiter zu steigern und Lieferengpässe zu meistern, bleibt der Konzern ein zentraler Pfeiler für die militärische Infrastruktur der westlichen Allianz.

Trend bestätigt! Kauf-Chance!

Seit 2010 befindet sich der Aktienkurs in einem dynamischen Aufwärtstrend, der sich in jüngster Vergangenheit sogar beschleunigt hatte. Wie fast immer wurde auch hier die steile Bewegung nahezu komplett korrigiert. Oft folgt dann ein nachhaltiger Anstieg, der von Investoren und institutionellen Adressen begünstigt ist und nicht von Spekulanten, die einen schnellen Dollar machen wollen. Der Kursrückgang endete just an der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie, die seit 2024 intakt ist. Zur Oberseite ist, sofern der Kurs sich jenseits von 200 Dollar halten kann, Luft bis 400 Dollar und mehr. Entsprechend können etwaige Absicherungen knapp unterhalb von 200 US-Dollar platziert werden.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Ein starkes Unternehmen und ein Chart, in dem blitzsauber die Aufwärtstrendlinie getestet und als solche bestätigt wurde. Wir sehen hier für kurz-, wie auch mittelfristige Engagements derzeit eine schöne Kaufgelegenheit. Folglich haben wir ein passendes Produkt ausgesucht, mit dem an einem neuerlichen Angriff auf das bisherige Allzeithoch partizipiert werden kann. Nachfolgend stellen wir das Produkt vor.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf L3Harris

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 196,57 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 258 Dollar entspricht das einem Hebel von 3,87. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PJ1S3X.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 380 USD

Unterstützungen: 226/30 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf L3Harris

Basiswert L3Harris WKN PJ1S3X ISIN DE000PJ1S3X8 Basispreis 196,57 USD K.O.-Schwelle 196,57 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit Unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 3,87 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.