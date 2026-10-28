Traton münzt hohen Auftragseingang in Umsatz und Gewinn um

Reuters · Uhr
Thema: E-Mobilität
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München, 28. ⁠Okt (Reuters) - Bei den Lkw-Marken des Volkswagen-Konzerns zieht das Geschäft kräftig an. In den ersten neun Monaten des Jahres seien Aufträge über 253.100 Fahrzeuge hereingekommen, ‌25 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, berichtete Traton, die Holding für Scania, MAN, International Motors ⁠und die ⁠südamerikanische Volkswagen Truck & Bus am Mittwoch in München. Im dritten Quartal zogen auch die Aufträge aus Deutschland an - um neun Prozent. Der weltweite Umsatz habe von Januar bis September mit 33,3 ‌Milliarden Euro drei Prozent über ‌dem Vorjahresniveau gelegen. Das bereinigte operative Ergebnis stieg um 13 Prozent auf 2,31 Milliarden Euro. "Unser Geschäft hat ⁠im dritten Quartal deutlich an Dynamik gewonnen", sagte ‌Vorstandschef Christian Levin. Traton gehe ⁠mit Rückenwind in das vierte Quartal.

Aus dem hohen Auftragseingang der vergangenen Quartale werde nun Absatz, sagte Finanzvorstand Michael Jackstein. "Insbesondere in Nordamerika ‌dürfte der Markt gegen ⁠Jahresende weiter an Fahrt aufnehmen." ⁠Traton bekräftigte seine Ziele: Der Umsatz soll in diesem Jahr um maximal sieben Prozent zulegen, die bereinigte operative Umsatzrendite werde zwischen 6,3 und 7,3 Prozent liegen. Nach neun Monaten liegt sie mit 6,9 (2025: 6,3) Prozent im Zielkorridor.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Myria Mildenberger. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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