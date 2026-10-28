UBS pocht trotz drohender Kapitalauflagen auf Auslands-Wachstum

Zürich, 28. Okt (Reuters) - Bei ⁠der UBS überschatten die drohenden strengeren Kapitalvorgaben die Fortschritte bei der kurz vor dem Abschluss stehenden Integration der Credit Suisse. Mit Rückenwind von weiteren Einsparungen sieht sich der Schweizer Vermögensverwaltungsriese zwar auf Kurs, die Renditevorgabe zum Jahresende zu übertreffen, wie die UBS am Mittwoch mitteilte. Gleichzeitig befürchtet das Institut, dass die sich abzeichnenden milliardenschweren zusätzlichen Kapitalpolster das zukünftige Wachstum des Schweizer Unternehmens eindämmen könnten. "Damit bestrafen sie globale Reichweite", warnte Konzernchef Sergio Ermotti.

Die Schweizer Regierung ‌und die kleine Kammer (Ständerat) des Parlaments wollen die UBS zwingen, ihre ausländischen Tochtergesellschaften mit zusätzlichem hartem Kernkapital (CET1) zu unterlegen. Sollte die große Kammer des Parlaments (Nationalrat) dem Entscheid des Ständerats folgen, müsste das Institut 16 Milliarden Dollar mehr Kapital halten als bisher. Damit würde das ⁠Auslandsgeschäft teurer. Eine ⁠Entscheidung des Nationalrats wird ab Dezember erwartet.

Die UBS lehnt den Vorschlag kategorisch ab. Wenn es darum gehe, die UBS zu einer reinen Schweizer Bank schrumpfen zu lassen, dann weise er darauf hin, dass der Konzern nicht nur wegen des Standortes Schweiz attraktiv sei, sondern etwa auch in den USA oder Asien viel neues Geld anziehe, sagte Ermotti. An diesen beiden wichtigsten Wachstumsregionen will er nicht rütteln. "In einem hart umkämpften Umfeld ist es unerlässlich, weiterhin nachhaltig wachsen zu können und gleichzeitig strategisch an unserem diversifizierten Geschäftsmodell sowie unserer globalen und regionalen Präsenz festzuhalten."

Vorrang habe ‌für die UBS, die Interessen der Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter rund um den Globus ‌zu schützen. Das Unternehmen prüfe, welche langfristigen Folgen strengere Vorgaben für seine Wettbewerbsfähigkeit als Konzern mit Schweizer Hauptsitz hätten, erklärte Ermotti. "Unsere Kunden schätzen die 'Swissness' ebenso wie wir..., aber wir glauben auch, dass ein Schweizer Pass heutzutage allein nicht mehr ausreicht." UBS-Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher hatte im September eine mögliche Verlegung des Hauptsitzes ins ⁠Spiel gebracht, falls die Regulierung in der Schweiz zu streng ausfallen sollte.

INTEGRATION DER CREDIT SUISSE AUF DER "LETZTEN MEILE"

Im dritten Quartal steigerte die UBS ‌den Nettogewinn um acht Prozent auf 2,7 Milliarden Dollar. Rund lief es vor ⁠allem im Kerngeschäft Vermögensverwaltung sowie im Heimmarkt Schweiz. Die Bank sei auf Kurs, das Ziel einer bereinigten Rendite beim harten Kernkapital von 15 Prozent zum Jahresende 2026 zu übertreffen. Nach neun Monaten kam das Institut bereits auf 16,7 Prozent. Damit nähert sich die UBS bereits wieder dem Profitabilitätsniveau aus der Zeit vor der Übernahme an. Für das Gesamtjahr 2022 hatte die Bank ‌17,0 Prozent ausgewiesen.

Zu den Fortschritten trug auch die Kostenentwicklung bei. Die Bank ⁠schraubte die Prognose für die Einsparungen aus der Credit-Suisse-Integration zum ⁠Jahresende auf 13,7 Milliarden Dollar von 13,5 Milliarden hoch. Im dritten Quartal sank der Personalbestand auf rund 97.600 von rund 99.100 vor drei Monaten. Weitere Jobs dürften wegfallen.

Die UBS hatte die schlingernde Credit Suisse 2023 übernommen. Der bisher beispiellose Zusammenschluss von zwei global systemrelevanten Instituten soll bis Ende 2026 weitgehend vollendet sein. "Wir befinden uns auf der letzten Meile, und die Ziellinie ist in Sicht."

Dank der erfolgreichen Integration werde auch ein zusätzlicher Kapitalpuffer überflüssig. Entsprechend fahre der Konzern die harte Eigenkapitalquote bis zum Jahresende auf rund 14 Prozent zurück von zuletzt 14,7 Prozent. Die Mittel könnten in zusätzliche Aktienrückkäufe fließen. Im dritten Quartal kaufte die Bank Aktien im Volumen von 1,8 Milliarden Dollar zurück. Das gesamte Rückkaufprogramm von drei Milliarden Dollar will das Institut bis Anfang Februar abschließen. Bisher hatte sich die UBS dies für Mitte ⁠2027 vorgenommen. Sollte die Schweizer Politik deutlich mehr Kapital verlangen, habe die Bank reichlich Zeit, diese Mittel im Tagesgeschäft zu erwirtschaften, erklärte Ermotti.

(Bericht von Oliver Hirt und Ariane Lüthi, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)