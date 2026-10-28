UBS steigert Ergebnis dank Millionären deutlich

Reuters · Uhr
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Zürich, ⁠28. Okt (Reuters) - Die Schweizer Großbank UBS hat im dritten Quartal 2026 dank anziehender Erträge und sinkender Kosten ‌deutlich mehr verdient. Der Vorsteuergewinn kletterte um gut ein Viertel auf 3,6 ⁠Milliarden ⁠Dollar, wie der weltgrößte globale Vermögensverwalter für Millionäre und Milliardäre am Mittwoch mitteilte. Besonders rund lief es im Kerngeschäft Vermögensverwaltung sowie ‌im Heimmarkt Schweiz. Einmaleffekte ‌wie Kosten in Zusammenhang mit einem Anleihen-Rückkauf und eine höhere Steuerbelastung bremsten ⁠den Nettogewinn. Unter dem Strich verdiente ‌die UBS 2,7 ⁠Milliarden Dollar, acht Prozent mehr als in den Sommermonaten 2025. Damit erfüllte das Institut die Analystenerwartungen. ‌Einer vom ⁠Unternehmen selbst erhobenen Umfrage ⁠zufolge hatten die Experten einen Vorsteuergewinn von 3,5 Milliarden Dollar und einen Nettogewinn von 2,7 Milliarden Dollar geschätzt.

(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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