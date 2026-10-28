UniCredit-Verwaltungsratschef geht im kommenden Jahr

München, ⁠28. Okt (Reuters) - Die italienische Großbank UniCredit braucht im nächsten Jahr einen neuen Verwaltungsratschef. Pier Carlo Padoan werde mit dem ‌Ende seiner Amtszeit "aus persönlichen Gründen" zurücktreten, teilte das Institut am Mittwoch mit. Der ⁠heute ⁠76-Jährige hatte sein Amt 2021 - zeitgleich mit Vorstandschef Andrea Orcel - angetreten und war im April 2024 für drei Jahre wiedergewählt worden. Der Wirtschaftswissenschaftler war ‌zuvor vier Jahre lang ‌italienischer Finanzminister und Chefvolkswirt der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Der Nominierungsausschuss ⁠unter dem Vorsitz von Jeffrey Edberg ‌werde nun auf die ⁠Suche nach einem Nachfolger gehen.

UniCredit sprach von einer "höchst erfolgreichen" Amtszeit von Padoan, in der sich das Institut ‌deutlich gewandelt ⁠und zu einer der ⁠führenden Banken Europas geworden sei. Im Ringen um die Übernahme der Commerzbank hatte sich Padoan öffentlich stets auf die Seite von Orcel gestellt.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)