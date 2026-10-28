Unilever hebt nach starkem Quartal Absatzprognose an

28. Okt (Reuters) - ⁠Der Konsumgüterkonzern Unilever hat nach einem überraschend starken dritten Quartal seine Prognose für das Absatzwachstum im Gesamtjahr leicht angehoben. Unilever rechne nun mit einem Absatzwachstum von mindestens drei Prozent, nach zuvor rund drei Prozent, teilte ‌der Konzern am Mittwoch mit. Die Prognose für das Umsatzwachstum von vier bis sechs Prozent bestätigte der Vorstand. Zudem kündigte er an, ⁠überschüssige Barmittel ⁠für Aktienrückkäufe zu verwenden.

Der bereinigte Quartalsumsatz sei vor allem dank Preiserhöhungen und einer starken Nachfrage in Schwellenländern um 5,2 Prozent gestiegen, hieß es. Analysten hatten lediglich mit einem Plus von 4,8 Prozent gerechnet. Das Absatzvolumen sei um 2,9 Prozent gestiegen, die Preise um ‌2,3 Prozent.

Unilever reiht sich damit in eine ‌wachsende Liste von Herstellern ein, die die Quartalserwartungen übertroffen haben. Auch Procter & Gamble und der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestle meldeten zuletzt ein unerwartet starkes Absatzwachstum. ⁠Procter & Gamble warnte jedoch, dass steigende Rohstoff-, Energie- und Frachtkosten den Jahresgewinn ‌belasten würden.

"Die Schwellenländer waren erneut ein ⁠wichtiger Motor, mit einem breit angelegten Wachstum in allen Märkten, angeführt von Indien und einer anhaltenden Stärke in Lateinamerika und Südostasien", sagte der im vergangenen Jahr ernannte Vorstandschef Fernando Fernandez. ‌Die Entwicklung in den Industrieländern ⁠sei schwächer gewesen. Dies sei auf ⁠schwierigere Vergleiche mit dem Vorjahr und schwächere Ergebnisse im Lebensmittelgeschäft zurückzuführen.

Der Hersteller von Marken wie Dove-Seife und Hellmann's-Mayonnaise hat die Preise für Haushalts- und Körperpflegeprodukte erhöht. Damit reagiert der Konzern auf gestiegene Energie- und Transportkosten im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg. Auch andere große Konsumgüterkonzerne wie Coca-Cola, Procter & Gamble und Nestle haben wegen des Konflikts weitere Preiserhöhungen angekündigt.

(Bericht von Yadarisa Shabong in Bangalore, geschrieben von ⁠Anneli Palmen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)