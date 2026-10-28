Quartalszahlen und Ausblick der UPS-Aktie

UPS: Sinkende Margen sprechen für Zurückhaltung

onvista · Uhr

UPS übertrifft im dritten Quartal die Umsatz- und Gewinnerwartungen und erhöht die Jahresprognose. Rückläufige operative Ergebnisse in allen drei Geschäftsbereichen und sinkende Margen sprechen dennoch für Zurückhaltung bei der Aktie.

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Was bewegt die Aktie?

UPS steigert den Umsatz im dritten Quartal um sieben Prozent auf 22,9 Milliarden Dollar und übertrifft damit die Erwartungen. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreicht 1,69 Dollar und liegt sieben Cent über der erwarteten Höhe. Gegenüber dem Vorjahresquartal sinkt diese Kennzahl allerdings um drei Prozent.

Für das Gesamtjahr erhöht UPS die Umsatzprognose von 91,2 Milliarden auf 92,6 Milliarden Dollar. Beim bereinigten Gewinn je Aktie steigt die Prognose von 7,22 Dollar auf 7,28 Dollar und übertrifft damit ebenfalls die Erwartungen. Außerdem hebt das Unternehmen die Prognose für den bereinigten freien Mittelzufluss auf 6,1 Milliarden Dollar an.

Die operative Entwicklung fällt schwächer aus als das Umsatzwachstum: In allen drei Geschäftsbereichen gehen die operativen Ergebnisse zurück. Zugleich sinken die Margen leicht, sodass die höheren Erlöse mit einer geringeren operativen Profitabilität einhergehen. Damit stehen den besseren Umsatzzahlen und der angehobenen Jahresprognose weiterhin rückläufige Ergebnisse im operativen Geschäft gegenüber.

Restrukturierungen und Wertminderungen belasten das Quartal mit insgesamt rund 280 Millionen Dollar. Diese Sonderbelastungen tragen zu den Gewinnrückgängen bei und sind deshalb für die Einordnung der Ergebnisentwicklung wesentlich. Wie lange solche Belastungen anhalten, bleibt offen; ihre Dauer ist damit eine wichtige Frage für die weitere Entwicklung der Profitabilität.

UPS investiert weiter in die Automatisierung und plant Kostensenkungen für die Zukunft. Wenn diese Maßnahmen zu steigenden Margen führen, könnte sich die operative Profitabilität verbessern. Bislang stehen den Investitionen jedoch sinkende Margen gegenüber, während die höhere Jahresprognose bereits bessere Erwartungen für Umsatz, bereinigten Gewinn je Aktie und bereinigten freien Mittelzufluss enthält.

Charttechnik

Die UPS-Aktie bewegt sich über das vergangene Jahr weitgehend seitwärts. Das Kursbild liefert damit bisher wenig Unterstützung für einen Einstieg.

Martins Einschätzung

Die höhere Jahresprognose und die Dividende sind positive Aspekte. Für einen Einstieg wiegen die rückläufigen operativen Ergebnisse und der zunehmende Wettbewerb im Paketgeschäft jedoch schwerer. Entscheidend bleibt, ob Automatisierung und geplante Kostensenkungen künftig steigende Margen ermöglichen. Bis dahin erscheint Zurückhaltung bei der UPS-Aktie angemessen.

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