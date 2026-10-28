US-Notenbank lässt Leitzinsen wie erwartet unverändert

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed hat ihre Leitzinsen wie erwartet nicht verändert. Die Zinsspanne verharrt bei 3,75 bis 4,00 Prozent, wie die Fed am Mittwoch in Washington bekanntgab. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung erwartet. Im September hatte die Fed den Leitzins noch um 0,25 Prozentpunkte angehoben./jsl/jkr/jha/