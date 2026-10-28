Visa-Aktie nach Zahlen im Bewertungscheck

Visa: Schwächeres Wachstum spricht für sinkende Kurse

onvista · Uhr

Visa legt solide Geschäftszahlen vor, doch die Wachstumsperspektiven schwächen sich ab. Nach dem Kursanstieg von 293 auf deutlich über 400 Dollar erhöht die hohe Bewertung das Risiko fallender Kurse. Bei einem Rückgang des Kurs/Gewinn-Verhältnisses auf etwa 25 könnte die Aktie in den Bereich von 380 Dollar sinken.

Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Was bewegt die Aktie?

Visa hat den Umsatz im abgelaufenen Quartal um 13 Prozent auf 12,1 Milliarden Dollar gesteigert. Im abgelaufenen Gesamtjahr erreichte das Unternehmen einen Rekordumsatz von rund 46 Milliarden Dollar, ein Plus von 15 Prozent. Damit steht einem höheren Jahreswachstum ein etwas geringerer Zuwachs im jüngsten Quartal gegenüber. Für die Bewertung der Aktie zählt nun besonders, wie sich dieses Wachstum weiterentwickelt.

Die einzelnen Umsatzbereiche zeigen dabei unterschiedliche Zuwächse. Die Serviceumsätze stiegen um 14 Prozent auf rund 5,4 Milliarden Dollar, während die Datenverarbeitung um 16 Prozent auf sechs Milliarden Dollar zulegte. Bei internationalen Transaktionen wuchsen die Umsätze um acht Prozent auf rund 4,1 Milliarden Dollar. Die Datenverarbeitung verzeichnete damit unter diesen drei Bereichen das höchste prozentuale Wachstum, internationale Transaktionen das niedrigste.

Für das erste Quartal erwartet Visa weiterhin ein zweistelliges Umsatz- und Gewinnwachstum. Die erwarteten Zuwächse fallen allerdings geringer aus als zuvor; auch der Wachstumsausblick für 2027 bleibt schwächer. Das Unternehmen wächst damit weiter, während die Wachstumsraten zurückgehen. Diese Verlangsamung ist derzeit das zentrale Problem für die Aktie, denn die Bewertung muss zu den geringeren Zuwächsen passen.

Der Kurs war zuvor von 293 auf deutlich über 400 Dollar gestiegen, das Kurs/Gewinn-Verhältnis hatte dabei fast 29 erreicht. Angesichts des langsameren Wachstums erscheint diese Bewertung anspruchsvoll. Auf die Geschäftszahlen reagierte die Aktie zunächst verhalten: In der Vorbörse stieg sie um rund 0,4 Prozent, auf Xetra verlor sie rund ein Prozent. Die soliden Umsatzzahlen allein reichen damit aktuell für einen weiteren deutlichen Kursanstieg kaum aus.

Martins Einschätzung

Bei nachlassenden Wachstumsraten besteht weiteres Abwärtspotenzial. Sinkt das Kurs/Gewinn-Verhältnis auf etwa 25, könnte die Aktie in den Bereich von 380 Dollar zurückgehen. Dieses Bewertungsszenario spricht derzeit für Zurückhaltung bei Käufen.

Für Anleger mit Einstiegskursen unter 320 oder um 340 Dollar bieten die deutlich höheren Kurse eine Gelegenheit, einen Teil der Gewinne zu realisieren. Das weiterhin zweistellige erwartete Wachstum verdient Anerkennung; für die Kurschancen bleibt jedoch entscheidend, welche Bewertung dazu passt.

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Visa

Das könnte dich auch interessieren

Sonderdividende und Quartalszahlen
SK Hynix: Die niedrige Bewertung macht die Aktie kaufenswert26. Okt. · onvista
SK-Hynix-Logo auf Smartphone-Bildschirm
Aktie nach den Neunmonatszahlen
Porsche: Der Gewinn steigt, die Aktie bleibt riskantgestern, 15:04 Uhr · onvista
Porsche: Der Gewinn steigt, die Aktie bleibt riskant
Immobilienaktie zwischen Zinsen und Politik
Bei einer Bodenbildung sind bei Vonovia 20 Euro möglich26. Okt. · onvista
Vonovia: Bei einer Bodenbildung sind 20 Euro möglich
Neue Chancen für Bayers Pharmageschäft
Bayer: Pharmafortschritte treiben die Aktie nach oben26. Okt. · onvista
Bayer: Pharmafortschritte treiben die Aktie nach oben
Personalabbau und schwacher Aktienchart
Mercedes-Benz: Sparpläne verschärfen die Skepsis zur Aktie26. Okt. · onvista
Mercedes-Benz: Sparpläne verschärfen die Skepsis zur Aktie
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Keine Schulden, Top-Margen und Wachstum
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllenheute, 12:41 Uhr · onvista
Plus
Bis zu 95 Milliarden US-Dollar
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musst26. Okt. · onvista
Plus
Chartzeit Marktbericht 25.10.2026
So lässt sich die Angst am Markt optimal nutzen25. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen