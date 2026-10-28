Visa: Schwächeres Wachstum spricht für sinkende Kurse

Was bewegt die Aktie?

Visa hat den Umsatz im abgelaufenen Quartal um 13 Prozent auf 12,1 Milliarden Dollar gesteigert. Im abgelaufenen Gesamtjahr erreichte das Unternehmen einen Rekordumsatz von rund 46 Milliarden Dollar, ein Plus von 15 Prozent. Damit steht einem höheren Jahreswachstum ein etwas geringerer Zuwachs im jüngsten Quartal gegenüber. Für die Bewertung der Aktie zählt nun besonders, wie sich dieses Wachstum weiterentwickelt.

Die einzelnen Umsatzbereiche zeigen dabei unterschiedliche Zuwächse. Die Serviceumsätze stiegen um 14 Prozent auf rund 5,4 Milliarden Dollar, während die Datenverarbeitung um 16 Prozent auf sechs Milliarden Dollar zulegte. Bei internationalen Transaktionen wuchsen die Umsätze um acht Prozent auf rund 4,1 Milliarden Dollar. Die Datenverarbeitung verzeichnete damit unter diesen drei Bereichen das höchste prozentuale Wachstum, internationale Transaktionen das niedrigste.

Für das erste Quartal erwartet Visa weiterhin ein zweistelliges Umsatz- und Gewinnwachstum. Die erwarteten Zuwächse fallen allerdings geringer aus als zuvor; auch der Wachstumsausblick für 2027 bleibt schwächer. Das Unternehmen wächst damit weiter, während die Wachstumsraten zurückgehen. Diese Verlangsamung ist derzeit das zentrale Problem für die Aktie, denn die Bewertung muss zu den geringeren Zuwächsen passen.

Der Kurs war zuvor von 293 auf deutlich über 400 Dollar gestiegen, das Kurs/Gewinn-Verhältnis hatte dabei fast 29 erreicht. Angesichts des langsameren Wachstums erscheint diese Bewertung anspruchsvoll. Auf die Geschäftszahlen reagierte die Aktie zunächst verhalten: In der Vorbörse stieg sie um rund 0,4 Prozent, auf Xetra verlor sie rund ein Prozent. Die soliden Umsatzzahlen allein reichen damit aktuell für einen weiteren deutlichen Kursanstieg kaum aus.

Martins Einschätzung

Bei nachlassenden Wachstumsraten besteht weiteres Abwärtspotenzial. Sinkt das Kurs/Gewinn-Verhältnis auf etwa 25, könnte die Aktie in den Bereich von 380 Dollar zurückgehen. Dieses Bewertungsszenario spricht derzeit für Zurückhaltung bei Käufen.

Für Anleger mit Einstiegskursen unter 320 oder um 340 Dollar bieten die deutlich höheren Kurse eine Gelegenheit, einen Teil der Gewinne zu realisieren. Das weiterhin zweistellige erwartete Wachstum verdient Anerkennung; für die Kurschancen bleibt jedoch entscheidend, welche Bewertung dazu passt.