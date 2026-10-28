Visa verzeichnet Gewinnsprung dank starker Konsumlaune und Fußball-WM

Bangalore, ⁠27. Okt (Reuters) - Der weltgrößte Kreditkartenanbieter Visa hat im vierten Quartal dank einer ungebrochenen Konsumlaune in den USA einen kräftigen Gewinnsprung verzeichnet. Der Überschuss stieg ‌in den drei Monaten bis Ende September auf 6,0 Milliarden Dollar oder 3,19 Dollar je Aktie, ⁠nach ⁠5,1 Milliarden Dollar oder 2,62 Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Nettoumsatz kletterte um 13 Prozent auf 12,1 Milliarden Dollar.

Visa profitierte dabei von der ‌Ausgabenfreude der Verbraucher für Reisen, Einkäufe ‌und Restaurantbesuche, die durch einen starken Arbeitsmarkt und steigende Löhne begünstigt wurde. Zudem kurbelte die Fußball-Weltmeisterschaft, ⁠die im Juni und Juli viele Besucher in ‌die USA lockte, das ⁠Geschäft an.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2026 verbuchte Visa einen Rekordumsatz von 46 Milliarden Dollar. Im laufenden Geschäftsjahr 2027 rechnet der Konzern mit einem ‌Umsatz- und Gewinnwachstum ⁠im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. ⁠Die Visa-Aktien gaben im nachbörslichen Handel um mehr als ein Prozent nach. Seit Jahresbeginn hat das Papier 14,6 Prozent zugelegt. Der größte Rivale Mastercard wird seine Quartalsergebnisse im Laufe dieser Woche vorlegen.

(Bericht von Atharva Singh und Arasu Kannagi BasilBearbeitet von Scot W. Stevenson. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)