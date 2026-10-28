Wenig Marktbewegung am Morgen, Anleger warten auf Fed-Zinsentscheid

Der DAX startet nahezu unverändert in den Handelstag. Auch der EuroStoxx 50 bewegt sich kaum. An den US-Börsen zeichnet sich ein ähnliches Bild ab: Der Dow Jones wird vorbörslich minimal schwächer erwartet, während S&P 500 und Nasdaq 100 leicht zulegen. Der Nikkei 225 schloss den Handel in Tokio leicht im Plus.

Makroökonomischer Überblick

Der Euro notiert am Mittwoch mit rund 1,112 US-Dollar nahe seinem bisherigen Jahrestief. Bis zur Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend stehen keine marktbewegenden Konjunkturdaten an. Im Mittelpunkt steht daher die Frage, ob die Federal Reserve angesichts des erhöhten Inflationsdrucks an ihrer bisherigen Geldpolitik festhält oder eine weitere Straffung signalisiert. Argumente liefern die fundamentalen Rahmenbedingungen für beide Wege. In Deutschland fiel die Konsumstimmung für November mit minus 30,8 Punkten etwas schwächer aus als erwartet. Die Daten hatten jedoch kaum Einfluss auf den Devisenmarkt.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

BASF legen nach besser als erwarteten Quartalszahlen vorbörslich zu. Der Chemiekonzern erhöhte seine Prognose für das bereinigte operative Ergebnis 2026 auf 7,4 bis 7,8 Milliarden Euro. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 14,2 Prozent auf 16,36 Milliarden Euro und das operative Ergebnis erreichte 1,64 Milliarden Euro. Höhere Preise und Mengen stützten das Kerngeschäft. Der Nettogewinn sank wegen Restrukturierungskosten dagegen auf 155 Millionen Euro.

SK Hynix springen nach einem überraschend starken Quartalsbericht deutlich nach oben. Die hohe Nachfrage nach HBM-Speicherchips für KI-Rechenzentren ließ Umsatz und operativen Gewinn kräftig steigen. Der Konzern erwartet zudem, dass die Nachfrage nach Speichertechnologie das Angebot bis 2030 übersteigen wird. Die Zahlen stützten auch andere asiatische Halbleiterwerte und trieben den südkoreanischen Kospi deutlich an.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Nasdaq-100® Bull UN7724 34,25 25972,800447 USD 7,75 Open End DAX® Bull UG4ZC2 32,94 22256,661802 Punkte 7,80 Open End S&P 500® Bear UR40ST 0,52 7775,100404 USD 129,85 Open End Dow Jones Industrial Average Bull UR196P 2,70 52064,938972 USD 185,34 Open End DAX® Bear UG34TQ 13,27 26856,460074 Punkte 18,82 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.10.2026; 09:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Apple Inc. Call UR370U 3,67 350,00 USD 4,66 15.09.2027 Deutsche Bank AG Call UR0EYF 4,21 35,00 EUR 3,36 13.12.2028 Micron Technology Inc. Call UR3ZAM 12,12 1080,00 USD 3,32 16.06.2027 Bayer AG Call UR3ULZ 5,44 42,00 EUR 6,28 16.12.2026 Visa Inc. Call UG2E8L 0,91 420,00 USD 16,01 13.01.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.10.2026; 09:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Nasdaq-100® Short UN7CL9 3,16 34593,755888 Punkte 6 Open End DAX® Long HD6SGF 9,91 21329,203341 Punkte 6 Open End DAX® Long UN71ST 5,63 23888,45534 Punkte 15 Open End ASML Holding NV Short UR45YM 11,39 1679,953788 EUR 7 Open End Infineon Technologies AG Short UR33BG 8,81 59,162033 EUR 8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.10.2026; 09:15 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.