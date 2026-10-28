Wenig Marktbewegung am Morgen, Anleger warten auf Fed-Zinsentscheid
Der DAX startet nahezu unverändert in den Handelstag. Auch der EuroStoxx 50 bewegt sich kaum. An den US-Börsen zeichnet sich ein ähnliches Bild ab: Der Dow Jones wird vorbörslich minimal schwächer erwartet, während S&P 500 und Nasdaq 100 leicht zulegen. Der Nikkei 225 schloss den Handel in Tokio leicht im Plus.
Makroökonomischer Überblick
Der Euro notiert am Mittwoch mit rund 1,112 US-Dollar nahe seinem bisherigen Jahrestief. Bis zur Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend stehen keine marktbewegenden Konjunkturdaten an. Im Mittelpunkt steht daher die Frage, ob die Federal Reserve angesichts des erhöhten Inflationsdrucks an ihrer bisherigen Geldpolitik festhält oder eine weitere Straffung signalisiert. Argumente liefern die fundamentalen Rahmenbedingungen für beide Wege. In Deutschland fiel die Konsumstimmung für November mit minus 30,8 Punkten etwas schwächer aus als erwartet. Die Daten hatten jedoch kaum Einfluss auf den Devisenmarkt.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
BASF legen nach besser als erwarteten Quartalszahlen vorbörslich zu. Der Chemiekonzern erhöhte seine Prognose für das bereinigte operative Ergebnis 2026 auf 7,4 bis 7,8 Milliarden Euro. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 14,2 Prozent auf 16,36 Milliarden Euro und das operative Ergebnis erreichte 1,64 Milliarden Euro. Höhere Preise und Mengen stützten das Kerngeschäft. Der Nettogewinn sank wegen Restrukturierungskosten dagegen auf 155 Millionen Euro.
SK Hynix springen nach einem überraschend starken Quartalsbericht deutlich nach oben. Die hohe Nachfrage nach HBM-Speicherchips für KI-Rechenzentren ließ Umsatz und operativen Gewinn kräftig steigen. Der Konzern erwartet zudem, dass die Nachfrage nach Speichertechnologie das Angebot bis 2030 übersteigen wird. Die Zahlen stützten auch andere asiatische Halbleiterwerte und trieben den südkoreanischen Kospi deutlich an.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Nasdaq-100®
|Bull
|UN7724
|34,25
|25972,800447 USD
|7,75
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG4ZC2
|32,94
|22256,661802 Punkte
|7,80
|Open End
|S&P 500®
|Bear
|UR40ST
|0,52
|7775,100404 USD
|129,85
|Open End
|Dow Jones Industrial Average
|Bull
|UR196P
|2,70
|52064,938972 USD
|185,34
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG34TQ
|13,27
|26856,460074 Punkte
|18,82
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.10.2026; 09:15 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Apple Inc.
|Call
|UR370U
|3,67
|350,00 USD
|4,66
|15.09.2027
|Deutsche Bank AG
|Call
|UR0EYF
|4,21
|35,00 EUR
|3,36
|13.12.2028
|Micron Technology Inc.
|Call
|UR3ZAM
|12,12
|1080,00 USD
|3,32
|16.06.2027
|Bayer AG
|Call
|UR3ULZ
|5,44
|42,00 EUR
|6,28
|16.12.2026
|Visa Inc.
|Call
|UG2E8L
|0,91
|420,00 USD
|16,01
|13.01.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.10.2026; 09:15 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Nasdaq-100®
|Short
|UN7CL9
|3,16
|34593,755888 Punkte
|6
|Open End
|DAX®
|Long
|HD6SGF
|9,91
|21329,203341 Punkte
|6
|Open End
|DAX®
|Long
|UN71ST
|5,63
|23888,45534 Punkte
|15
|Open End
|ASML Holding NV
|Short
|UR45YM
|11,39
|1679,953788 EUR
|7
|Open End
|Infineon Technologies AG
|Short
|UR33BG
|8,81
|59,162033 EUR
|8
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.10.2026; 09:15 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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