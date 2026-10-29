Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 des Kotierungsreglement (KR) Medienmitteilung

Wichtige Kennzahlen per 30. September 2026 (in CHF Millionen)1

Q3 2026 Q3 2025

Veränderung in CHF in %

vergleichbare Veränderung in %2

Bestellungseingang 458 396 15,9% 14,9% Umsatz 421 380 10,8% 10,1%

1 Unterschiede bei Gesamtwerten gegenüber der Summe der Einzelwerte können sich durch Rundungen ergeben. 2 Bereinigt um Wechselkursänderungen; im Vergleichszeitraum gab es keine M&A-Effekte.

Im dritten Quartal verzeichnete Oerlikon einen Bestellungseingang von CHF 458 Millionen, entsprechend einem Anstieg von 15% gegenüber dem Vorjahr bei konstanten Wechselkursen. Der Umsatz stieg auf CHF 421 Millionen und lag damit bei konstanten Wechselkursen 10% über dem Vorjahreszeitraum.

Das Quartal war erneut von einem gemischten wirtschaftlichen Umfeld geprägt, das durch anhaltende regionale Konflikte und geopolitische Unsicherheiten belastet wurde. Dennoch verbesserten sich die Einkaufsmanagerindizes (PMIs) in den wichtigsten Volkswirtschaften weiter und lagen bei über 50 Punkten. Anhaltende Lieferkettenengpässe bei bestimmten kritischen Mineralien, darunter Wolfram und Yttrium, veranlassten Kunden dazu, sich die Versorgung mit produktionskritischen Materialien zu sichern. In diesem Umfeld agierte Oerlikon weiterhin als verlässlicher Partner, gewährleistete eine kontinuierliche Versorgung und unterstützte die Kunden unter anspruchsvollen Marktbedingungen.

Die Märkte Luftfahrt, Energie (Industriegasturbinen) und Allgemeine Industrie unterstützten in allen Regionen das Wachstum von Bestellungseingang und Umsatz, getragen von höheren Volumen und positiven Preiseffekten. Der Luxusgütermarkt zeigte weiterhin Anzeichen einer Stabilisierung, während der Automobilmarkt schwach blieb. Auf der Grundlage der Leistung im dritten Quartal und des aktuellen Auftragsbestands bestätigt Oerlikon den Ausblick für das Gesamtjahr.

Auf Segmentebene setzte Coating Services sein Wachstum fort, unterstützt durch die allgemeine Industrie und den Werkzeugbau. Das Segment Components entwickelte sich stabil, unterstützt durch die Luftfahrt und das anhaltende Wachstum neuer Anwendungen, einschliesslich Additive Manufacturing und Isolationslösungen für Elektrofahrzeugbatterien. Materials & Equipment erzielte eine starke Leistung, getragen von einer höheren Nachfrage und positiven Preiseffekten, insbesondere in den Märkten Luftfahrt und Energie.

Segmentinformationen

Seit dem ersten Halbjahr 2026 weist Oerlikon seine Ergebnisse nach einer Segmentberichtsstruktur aus, die das fokussierte Portfolio des Unternehmens widerspiegelt. Die Berichterstattung ist in drei Segmente gegliedert: Coating Services, Components und Materials & Equipment.



CHF Millionen Coating Services Components Materials & Equipment Q3

2026 Q3

2025 Q3

2026 Q3

2025 Q3

2026 Q3

2025 Bestellungseingang 158 146 110 103 191 146 Umsatz 156 146 108 106 157 129 Organisches Umsatzwachstum1 6,7% 1,2% 21,4%

1Bereinigt um Wechselkurseffekte; im Vergleichszeitraum gab es keine M&A-Effekte.

Weitere Informationen

Die Medienmitteilung ist unter www.oerlikon.com/medienmitteilungen und www.oerlikon.com/ir verfügbar.

Über Oerlikon

Oerlikon (SIX: OERL) ist weltweit führend in Material Science Engineering. Mit der richtigen Kombination aus Oberflächentechnologien, Advanced Materials, Beschichtungsanlagen, Komponenten und Advanced Manufacturing helfen wir, Kunden ihre Produkte und Prozesse hinsichtlich Leistung, Effizienz, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit zu verbessern. Unsere Technologien sind oft unsichtbar für den Endnutzer, aber geschäftskritisch für die Industrien, die das moderne Leben ermöglichen: Luft- und Raumfahrt, Energie, Halbleiter, Medizintechnik, Luxusgüter, Werkzeugindustrie, Automobilbau und die Allgemeine Industrie. Mit Hauptsitz in Pfäffikon, Schweiz, ist Oerlikon in 38 Ländern mit etwa 10‘000 Mitarbeitenden tätig. Im Jahr 2025 erzielte Oerlikon einen Umsatz von CHF 1,6 Mrd.