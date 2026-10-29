Quartalszahlen und Jahresprognose im Fokus

Adidas: Die Zollerstattung macht den Rekordgewinn möglich

onvista · Uhr

Adidas erzielt erstmals mehr als eine Milliarde Euro operativen Gewinn in einem Quartal. Eine Zollerstattung von rund 200 Millionen Euro trägt wesentlich zum Rekord und zur höheren Jahresprognose bei. Die Aktie steigt um 3,8 Prozent und führt damit den Dax an.

Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Was bewegt die Aktie?

Adidas steigert den Umsatz im dritten Quartal um neun Prozent auf 7,25 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, kurz Ebit, wächst deutlich stärker: Es steigt um 37 Prozent auf mehr als eine Milliarde Euro. Damit übertrifft der operative Quartalsgewinn erstmals diese Marke. Die operative Marge erreicht 13,9 Prozent nach 11,1 Prozent im Vorjahresquartal.

Einen wesentlichen Beitrag zum Gewinnanstieg liefert eine Zollerstattung von ungefähr 200 Millionen Euro. Nach Abzug dieses Sondereffekts liegt das operative Ergebnis rechnerisch bei etwas mehr als 800 Millionen Euro. Die entsprechende Marge beträgt rund 11,1 Prozent und entspricht damit dem Vorjahresniveau. Der ausgewiesene Margenanstieg beruht somit auf der Rückerstattung; das operative Geschäft zeigt eine stabile Profitabilität.

Auch die übrigen Gewinnkennzahlen steigen deutlich. Der Nettogewinn aus fortgeführten Geschäften wächst um 48 Prozent auf 711 Millionen Euro. Der Konzerngewinn beträgt 706 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie erhöht sich von 2,57 Euro auf 4,06 Euro und zeigt damit ebenfalls eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahresquartal.

Regional entwickelt sich das Geschäft unterschiedlich. Nordamerika erzielt ein Wachstum von 13 Prozent, China erreicht zwölf Prozent. In Europa geht der Umsatz dagegen um vier Prozent zurück. Die Zuwächse in Nordamerika und China überwiegen den Rückgang in Europa und unterstützen die positive Bewertung der Quartalszahlen.

Für 2026 erhöht Adidas die Ebit-Prognose von 2,3 auf 2,5 Milliarden Euro. Die Anhebung entspricht genau der Zollerstattung von 200 Millionen Euro. Beim erwarteten Umsatzwachstum bleibt die Spanne von neun bis zehn Prozent bestehen. Die höhere Gewinnprognose berücksichtigt damit denselben Sondereffekt, der bereits das operative Ergebnis im dritten Quartal verbessert.

Charttechnik

Im Jahreschart bewegt sich die Aktie seitwärts und notiert derzeit ungefähr in der Mitte dieser Handelsspanne. Die deutlich steigenden Tiefpunkte sind positiv zu bewerten. Zusammen mit der Entwicklung der Hochpunkte deutet sich ein flacher Aufwärtstrend an.

Martins Einschätzung

Der Kursanstieg ist angesichts des Umsatzwachstums und der stabilen operativen Profitabilität gerechtfertigt. Die Zollerstattung relativiert allerdings die Stärke des Gewinnrekords und der Prognoseanhebung. Die stabile Marge könnte eine Ausgangsbasis für eine nachhaltige Verbesserung bilden.

Ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 14,6 erscheint moderat. Im Bereich von 160 Euro könnte sich ein attraktiver Einstieg ergeben. Unter den Sportartikelherstellern gehört Adidas damit zu den interessanteren Kaufkandidaten; die Bewertung spricht für eine nähere Prüfung, der Sondereffekt für zurückhaltende Erwartungen.

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
adidas

Das könnte dich auch interessieren

Sonderdividende und Quartalszahlen
SK Hynix: Die niedrige Bewertung macht die Aktie kaufenswert26. Okt. · onvista
SK-Hynix-Logo auf Smartphone-Bildschirm
Speicheraktie mit hoher Planungssicherheit
SK Hynix: Langfristverträge stützen das Ziel von 1.200 Eurogestern, 14:50 Uhr · onvista
Jemand hält einen Mikrochip.
Kurs hat schon stark zugelegt
Coca-Cola wirtschaftet stark, doch die Bewertung bleibt zu hochgestern, 14:44 Uhr · onvista
Coca-Cola-Werbetafel mit Schriftzug auf einem Gebäude in Bukarest, Rumänien
Quartalszahlen und Bewertung der Bankaktie
Deutsche Bank: Starke Gewinne sprechen für weitere Kursanstiegegestern, 14:57 Uhr · onvista
Deutsche Bank: Starke Gewinne sprechen für weitere Kursanstiege
Aktie nach den Neunmonatszahlen
Porsche: Der Gewinn steigt, die Aktie bleibt riskant27. Okt. · onvista
Porsche: Der Gewinn steigt, die Aktie bleibt riskant
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Interview mit Fondsmanager
Chancen bei Chemie-Aktien: "Die Industrie macht ihre Hausaufgaben"heute, 12:55 Uhr · The Market
Plus
Keine Schulden, Top-Margen und Wachstum
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllengestern, 12:41 Uhr · onvista
Plus
Bis zu 95 Milliarden US-Dollar
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musst26. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen