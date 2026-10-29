Adidas: Die Zollerstattung macht den Rekordgewinn möglich

Was bewegt die Aktie?

Adidas steigert den Umsatz im dritten Quartal um neun Prozent auf 7,25 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, kurz Ebit, wächst deutlich stärker: Es steigt um 37 Prozent auf mehr als eine Milliarde Euro. Damit übertrifft der operative Quartalsgewinn erstmals diese Marke. Die operative Marge erreicht 13,9 Prozent nach 11,1 Prozent im Vorjahresquartal.

Einen wesentlichen Beitrag zum Gewinnanstieg liefert eine Zollerstattung von ungefähr 200 Millionen Euro. Nach Abzug dieses Sondereffekts liegt das operative Ergebnis rechnerisch bei etwas mehr als 800 Millionen Euro. Die entsprechende Marge beträgt rund 11,1 Prozent und entspricht damit dem Vorjahresniveau. Der ausgewiesene Margenanstieg beruht somit auf der Rückerstattung; das operative Geschäft zeigt eine stabile Profitabilität.

Auch die übrigen Gewinnkennzahlen steigen deutlich. Der Nettogewinn aus fortgeführten Geschäften wächst um 48 Prozent auf 711 Millionen Euro. Der Konzerngewinn beträgt 706 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie erhöht sich von 2,57 Euro auf 4,06 Euro und zeigt damit ebenfalls eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahresquartal.

Regional entwickelt sich das Geschäft unterschiedlich. Nordamerika erzielt ein Wachstum von 13 Prozent, China erreicht zwölf Prozent. In Europa geht der Umsatz dagegen um vier Prozent zurück. Die Zuwächse in Nordamerika und China überwiegen den Rückgang in Europa und unterstützen die positive Bewertung der Quartalszahlen.

Für 2026 erhöht Adidas die Ebit-Prognose von 2,3 auf 2,5 Milliarden Euro. Die Anhebung entspricht genau der Zollerstattung von 200 Millionen Euro. Beim erwarteten Umsatzwachstum bleibt die Spanne von neun bis zehn Prozent bestehen. Die höhere Gewinnprognose berücksichtigt damit denselben Sondereffekt, der bereits das operative Ergebnis im dritten Quartal verbessert.

Charttechnik

Im Jahreschart bewegt sich die Aktie seitwärts und notiert derzeit ungefähr in der Mitte dieser Handelsspanne. Die deutlich steigenden Tiefpunkte sind positiv zu bewerten. Zusammen mit der Entwicklung der Hochpunkte deutet sich ein flacher Aufwärtstrend an.

Martins Einschätzung

Der Kursanstieg ist angesichts des Umsatzwachstums und der stabilen operativen Profitabilität gerechtfertigt. Die Zollerstattung relativiert allerdings die Stärke des Gewinnrekords und der Prognoseanhebung. Die stabile Marge könnte eine Ausgangsbasis für eine nachhaltige Verbesserung bilden.

Ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 14,6 erscheint moderat. Im Bereich von 160 Euro könnte sich ein attraktiver Einstieg ergeben. Unter den Sportartikelherstellern gehört Adidas damit zu den interessanteren Kaufkandidaten; die Bewertung spricht für eine nähere Prüfung, der Sondereffekt für zurückhaltende Erwartungen.