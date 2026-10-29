Adidas rechnet in Europa im Jahres-Endspurt wieder mit Wachstum

München, 29. ⁠Okt (Reuters) - Der fränkische Sportartikelkonzern Adidas will im Weihnachtsgeschäft auch in Europa wieder auf Wachstumskurs gehen. Im vierten Quartal sei auf dem Kontinent mit einem prozentual hohen einstelligen Wachstum zu rechnen, teilte die Nummer zwei ‌auf dem Weltmarkt am Donnerstag in Herzogenaurach mit. Im abgelaufenen dritten Quartal war Europa die einzige Region, in der der Umsatz - um ⁠vier Prozent - ⁠zurückgegangen war. In allen anderen Märkten steigerte Adidas das Geschäft mit zweistelligen Zuwachsraten.

In Europa habe sich die Strategie besonders niedergeschlagen, weniger Ware über den Großhandel in den Einzelhandel zu geben, vor allem um der Rabattschlacht im Freizeitschuh-Markt zu entgehen, erklärte Adidas. Zudem hätten ‌sich Lieferungen an den Großhandel infolge der ‌Umstellung des Warenwirtschaftssystems in Teilen Europas vom September in den Oktober verschoben.

Im Sommer entwickelte sich das Geschäft mit Schuhen und Bekleidung stark unterschiedlich. Während ⁠der Umsatz mit Schuhen stagnierte, legte der Umsatz mit Sport- und ‌Freizeitkleidung um 19 Prozent zu. Mit ⁠dem Großhandel setzte Adidas nur zwei Prozent mehr um, das Direktgeschäft über Online-Kanäle und eigene Läden wuchs dagegen um 17 Prozent.

Adidas hatte bereits in der vergangenen Woche Eckdaten für ‌das dritte Quartal genannt und die ⁠operative Gewinnprognose für das laufende ⁠Jahr auf 2,5 von 2,3 Milliarden Euro angehoben. "Mit allem, was wir dieses Jahr bisher erreicht haben und was noch in unserer Pipeline ist, sind wir zuversichtlich, dass wir im Gesamtjahr ein Umsatzwachstum von knapp 2,5 Milliarden Euro erzielen und das Betriebsergebnis auf rund 2,5 Milliarden Euro steigern werden. Wir sind super aufgestellt für 2026 – und auch für 2027", sagte Vorstandschef Björn Gulden.

(Bericht von ⁠Alexander Hübner, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)