Adidas wächst stark mit Bekleidung

Sportartikel

Herzogenaurach (dpa) - Nach starken Ergebnissen im Rest der Welt will der Sportartikelhersteller Adidas zum Ende des Jahres auch in Europa wieder deutlich zulegen. Adidas hatte nach guten Geschäften in den ersten neun Monaten und einem Rekordquartal im dritten Vierteljahr seine Prognose für das Gesamtjahr nach oben geschraubt.

Allerdings waren im Heimatmarkt Europa die Umsätze im dritten Quartal um vier Prozent nach unten gegangen, während sie in anderen regionalen Märkten um zweistellige Prozentsätze gewachsen waren. Für das vierte Quartal erwartet Adidas unter anderem wegen buchhalterischer Effekte ein Wachstum in Europa im hohen einstelligen Prozentbereich.

In den ersten neun Monaten erhöhte Adidas seinen Umsatz um zehn Prozent auf insgesamt 20.587 Milliarden Euro und erzielte unter dem Strich einen Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten in Höhe von 1,593 Milliarden Euro - 300 Millionen Euro mehr als vor einem Jahr. Starke Zuwächse gab es jedoch weniger bei Schuhen als vielmehr bei Bekleidung. «Unsere fantastischen Design- und Entwicklungsteams haben neue Bekleidungskollektionen kreiert, die weltweit stark gefragt sind und unser Lifestyle-Geschäft aktuell antreiben», sagte Adidas-Firmenchef Bjørn Gulden.

Für das Gesamtjahr rechnet Adidas mit einem Betriebsergebnis (vor Zinsen und Steuern) von 2,5 Milliarden Euro, wozu auch eine Rückerstattung von US-Zöllen in Höhe von 200 Millionen Euro beträgt.