Agentur: Telekom legt Fusion mit T-Mobile US vorerst auf Eis

Berlin, ⁠28. Okt (Reuters) - Die Deutsche Telekom legt einem Medienbericht zufolge eine mögliche Fusion mit ihrer US-Tochter T-Mobile US vorerst auf Eis. Der Bonner Konzern habe sich ‌dagegen entschieden, ein formelles Angebot vorzulegen, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf ⁠mit der ⁠Angelegenheit vertraute Personen. Dies liege unter anderem am Widerstand des Betriebsrats. Es sei jedoch möglich, dass die Telekom zu einem späteren Zeitpunkt einen neuen Anlauf für eine Offerte nehme. Vertreter ‌der Telekom und von T-Mobile ‌US lehnten eine Stellungnahme ab, hieß es weiter.

Durch einen Zusammenschluss entstünde der weltgrößte Telekommunikationskonzern. Die Telekom hält ⁠bereits gut 54 Prozent an T-Mobile US. Die ‌Fusionspläne stoßen jedoch seit ⁠längerem auf Skepsis. So war im September bekannt geworden, dass der aktivistische Investor Elliott bei den Bonnern eingestiegen war, um die ‌Verschmelzung zu verhindern und ⁠stattdessen auf Maßnahmen zur ⁠Steigerung des Börsenwertes wie Aktienrückkäufe zu dringen. Zudem gelten die Hürden für das Vorhaben als hoch: Unter anderem müsste der Bund als größter Telekom-Aktionär zustimmen, der bei einer möglichen Verlegung des Unternehmenssitzes ins Ausland einen Verlust staatlicher Kontrolle befürchten könnte.

(Bericht von Scot W. StevensonBei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)