Aixtron: Der Auftragseingang steigt um 122 Prozent

Was bewegt die Aktie?

Aixtron hat den Umsatz im dritten Quartal 2026 um 54 Prozent auf rund 184 Millionen Euro gesteigert. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) vervielfachte sich auf rund 57 Millionen Euro. Die Ebit-Marge erreichte damit 31 Prozent nach 13 Prozent im Vorjahresquartal, während der Nettogewinn über 35 Millionen Euro lag.

Die höhere Profitabilität hängt mit dem gestiegenen Umsatz und einem vorteilhaften Produktmix zusammen. Mit den höheren Umsätzen sanken die Stückkosten, was die Verbesserung der Marge unterstützte. Damit verbindet Aixtron im abgeschlossenen Quartal ein deutlich größeres Geschäftsvolumen mit einer wesentlich höheren operativen Ertragskraft als im Vorjahreszeitraum.

Noch stärker als der Umsatz entwickelte sich der Auftragseingang: Er stieg um 122 Prozent auf 275 Millionen Euro. Die neuen Aufträge übertrafen damit den Quartalsumsatz deutlich. Der Anlagenauftragsbestand erreichte 550 Millionen Euro nach 286 Millionen Euro im Vorjahr und verbessert damit die Aussichten für die Umsatzentwicklung in den kommenden Quartalen.

Besonders stark entwickelte sich die Optoelektronik, auf die 68 Prozent des Anlagenauftragseingangs entfielen. Dieses Segment hat damit eine zentrale Bedeutung für das weitere Wachstum von Aixtron. Die Nachfrage dürfte in den nächsten Monaten und Quartalen hoch bleiben und könnte weiter zunehmen; zusätzlich zeichnet sich bei Leistungshalbleitern eine Belebung ab.

Für das Gesamtjahr 2026 beträgt die Umsatzprognose 560 Millionen Euro, bei einer erwarteten Bruttomarge von rund 42 Prozent. Die prognostizierte Ebit-Marge liegt zwischen 17 und 20 Prozent und damit deutlich unter dem Wert des dritten Quartals. Auch für das vierte Quartal erscheint eine hohe Profitabilität möglich, was die positive Perspektive für 2027 unterstützt.

Charttechnik

Die Aktie legte nach den Zahlen zwischenzeitlich um mehr als acht Prozent zu, anschließend betrug das Plus noch rund 5,8 Prozent. Der geringere Kursgewinn fällt mit einer breiteren Schwäche der Technologiewerte zusammen.

Nach dem deutlichen Rückgang von den jüngsten Hochs stieg der Kurs zügig wieder über zwei frühere Tiefbereiche. Das ist charttechnisch positiv. Ein positiver Tagesschluss über 34 Euro in Richtung 35 Euro würde die Chance auf eine abgeschlossene Bodenbildung und weitere Kursgewinne erhöhen.

Martins Einschätzung

Die Optoelektronik erscheint am Markt unterbewertet und bildet den zentralen Grund für eine positive Einschätzung der Aktie. Der hohe Auftragsbestand und die deutlich bessere Profitabilität unterstützen diese Bewertung. Wenn die Nachfrage stark bleibt und Aixtron auch im vierten Quartal eine hohe Marge erzielt, könnte sich 2027 deutlich besser entwickeln als 2026.

Die Abhängigkeit von den Investitionszyklen der Halbleiterindustrie bleibt das wesentliche Risiko. Nach dem starken Kursrückgang und den überzeugenden Quartalszahlen hat sich das Chance-Risiko-Verhältnis zugunsten weiterer Kursgewinne verbessert.