AKTIE IM FOKUS: Aufträge in Leistungselektronik treiben Aixtron an

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach optimistischen Aussagen von Aixtron zum kommenden Jahr hat die Aktie am Donnerstag die am Montag eingeleitete Erholung fortgesetzt.

Im frühen Xetra-Handel ging es um 5,4 Prozent auf 33,18 Euro nach oben. Am Freitag waren die Papiere mit 28,25 Euro auf das niedrigste Niveau seit Anfang März gefallen.

Die Auftragslage im Segment Leistungselektronik (Power Electronics) gewinne an Fahrt, schrieb Analyst Om Bakhda von Jefferies. Im dritten Quartal sei fast ein Viertel des Auftragseingangs auf diesen Geschäftsbereich entfallen.

Qualitative Aussagen des Ausrüsters der Halbleiterindustrie deuteten auf eine Erholung der Leistungselektronik hin./bek/zb

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