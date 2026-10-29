Deutsche Telekom fester - Zahlen und Pläne rund um T-Mobile US

Die Aktien der Deutschen Telekom bekommen am Donnerstag Aufwind von Quartalszahlen der US-Tochter T-Mobile US. Diese hatte im dritten Jahresviertel wie schon in den drei Monaten davor mehr neue Kunden gewonnen als von Experten erwartet. Vorbörslich auf Tradegate legten die Papiere des Bonner Dax-Konzerns um 1,4 Prozent im Vergleich mit dem Xetra-Schluss zu.

Zudem sind die zuletzt immer wieder kolportierten Pläne der Deutschen Telekom, vollständig mit T-Mobile US zusammenzuschließen, offenbar vorerst auf Eis gelegt, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete.

Dies sorgt bei Anlegern, die eine solche Fusion zuletzt eher kritisch gesehen hatten, für etwas Erleichterung. Anhaltende Unsicherheiten über einen möglichen Zusammenschluss beider Unternehmen blieben aber eine Kursbelastung, hieß es von JPMorgan.