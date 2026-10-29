AKTIE IM FOKUS: Knorr-Bremse auf tiefstem Stand seit Ende 2025

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Knorr-Bremse hat die Anleger am Donnerstag mit den Zahlen für das dritte Quartal vertrieben. Der Aktienkurs fiel unter die Unterstützung im Bereich 95 Euro, die seit März mehrmals gehalten hatte.

Mit etwas mehr als 89 Euro landeten die Papiere auf dem tiefsten Stand seit Dezember 2025. Zuletzt belief sich der Abschlag auf 4,5 Prozent auf 92 Euro. Damit lagen die Aktien im MDax auf dem letzten Platz.

Der einzige positiver Aspekt sei der freie Cashflow gewesen, sagte ein Händler zu den Quartalszahlen des Bremsenspezialisten. Die Margen entsprächen den Erwartungen, alle anderen Kennziffern seien einmal mehr enttäuschend.

Auch wenn sich der Auftragseingang im Bahngeschäft im Schlussquartal erhole, werde es schwierig, die derzeitigen Markterwartungen an das Gesamtjahr zu erfüllen./ajx/zb

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