AKTIE IM FOKUS: Renault legen deutlich zu - Hoffnungsschimmer im Autosektor

dpa-AFX · Uhr
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PARIS (dpa-AFX) - Aktien von Renault haben am Donnerstag im frühen Handel deutlich zugelegt. Nach Quartalszahlen zog der Wert um 6,5 Prozent an. Damit konnte sich die Aktie wieder etwas von den Jahrestiefs knapp unter 25 Euro absetzen. Ihre Seitwärtsbewegung zwischen knapp 25 und rund 30 Euro hat unterdessen Bestand.

Die Analysten von JPMorgan sprachen von einem soliden Quartal. Der Autobauer habe trotz des schwierigen Marktes seinen Ausblick bestätigt. Nach Ansicht der Experten von Jefferies gibt es etwas Potenzial für die Konsensschätzungen. Die Marge im zweiten Halbjahr dürfte die der ersten Jahreshälfte leicht übertreffen./mf/jha/

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