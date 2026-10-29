Aktien New York: Alphabet bremst Nasdaq-Erholungsrally aus

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NEW YORK (dpa-AFX) - Die vor einer Woche begonnene Erholungsrally an der Nasdaq-Börse bekommt am Donnerstag einen starken Dämpfer. Vor allem sorgte der Google-Mutterkonzern Alphabet mit gefloppten Quartalszahlen dafür, dass der Nasdaq 100 mit einem Rückschlag um 1,29 Prozent auf 29.432 Punkte einen Großteil seiner jüngsten Gewinne wieder revidierte. Auch aus der US-Softwarebranche und vom südkoreanischen Samsung-Konzern gab es schlechte Nachrichten.

Der wieder getrübten Börsenlage konnten sich auch die übrigen New Yorker Indizes nicht entziehen: Der stärker auf Standardwerte ausgerichtete Dow Jones Industrial fiel zuletzt aber deutlich weniger stark um 0,3 Prozent auf 52.306 Zähler. Der marktbreite S&P 500 gab derweil um ein halbes Prozent auf 7.703 Punkte nach.

Die Resultate von Microsoft kamen zwar bei Anlegern nicht so schlecht an wie die von Alphabet, konnten das negative Bild in der Tech-Branche aber auch nicht aufbessern. Der Google-Mutterkonzern berichtete von steigenden Investitionen und war beim freien Barmittelzufluss ins Minus gerutscht. "Die Botschaft lautet: Der Markt belohnt Ausgabendisziplin und bestraft Investitionen ohne Cashflow-Deckung", resümierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank./tih/jha/

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