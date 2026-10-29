Aktienhandel verhilft Societe Generale zu deutlichem Gewinnplus

Frankfurt, 29. ⁠Okt (Reuters) - Die französische Großbank Societe Generale hat dank eines Rekordquartals im Aktienhandel und höherer Einnahmen im Privatkundengeschäft deutlich mehr verdient. Der Überschuss stieg im vergangenen Jahresviertel um 24 Prozent auf 1,89 Milliarden Euro, wie die zweitgrößte börsennotierte Bank Frankreichs am Donnerstag mitteilte. Damit ‌übertraf das Institut die Analystenerwartungen von im Schnitt 1,65 Milliarden Euro. Die Erträge kletterten um acht Prozent auf 7,17 Milliarden Euro.

Nach drei schwachen Quartalen in Folge ⁠stiegen die ⁠Erträge im Investmentbanking um 13 Prozent. Die Einnahmen im Aktienhandel erreichten einen Rekordwert und legten um 46 Prozent zu. Dies glich einen Einbruch von 21 Prozent im Handel mit Anleihen aus. Für Konzernchef Slawomir Krupa sind die Zahlen ein Erfolg bei seinem Versuch, das jahrelang von hohen Kosten und schwacher Profitabilität geplagte Institut zu ‌sanieren. Die Bank hatte im vergangenen Monat ihre ‌mittelfristigen Finanzziele angehoben und weitere Kostensenkungen angekündigt.

Die Kosten stiegen im abgelaufenen Quartal indes leicht auf 4,1 Milliarden Euro, vor allem wegen höherer Bonuszahlungen im Investmentbanking. Analysten der Bank RBC erklärten, ⁠das Institut sei dank der Einsparungen und starken Erträge auf dem Weg, sein jährliches ‌Profitabilitätsziel zu übertreffen. Im Privatkundengeschäft kletterten die ⁠Einnahmen dank eines höheren Zinsüberschusses um elf Prozent. Wie zuvor BNP Paribas übertraf auch die Societe Generale die Prognosen und zerstreute damit Sorgen vor einem Ende des Gewinnbooms im europäischen Bankensektor.

Die Societe Generale betonte zudem ihr ‌begrenztes Engagement in heimischen Staatsanleihen. Ende September ⁠standen französische Staatspapiere im Wert von 7,2 ⁠Milliarden Euro sowie Kredite an den öffentlichen Sektor in Höhe von 14,7 Milliarden Euro in den Büchern – bei einer Bilanzsumme von 982 Milliarden Euro. Die französische Wirtschaft leidet nach Protesten gegen gestiegene Lebenshaltungskosten unter wachsender Unsicherheit, was Sorgen über schwächelnde Staatsfinanzen schürt. Steigende Renditen von Staatsanleihen der Euro-Zone hatten im vergangenen Monat Befürchtungen über mögliche Verluste der Geldhäuser geweckt und europäische Bankaktien belastet. Die Papiere der Societe Generale haben im bisherigen Jahresverlauf zehn Prozent an Wert verloren.

(Bericht ⁠von Mateusz Rabiega in Danzig und Patricia Weiß, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)